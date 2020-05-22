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Минчанин проиграл и разбил ногой игровой автомат

22.05.2020 16:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посетитель одного из игорных клубов Минска проиграл в очередной раз, разозлился и повредил экран игрового автомата. Об этом сообщает Следственный комитет.

Случилось это 14 апреля. В хулигантстве обвиняют 33-летнего мужчину, который разбил игорный автомат. Так он отреагировал на очередной проигрыш.

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Еще в порыве гнева он повредил гипсокартонную стену и стойку для флаеров.

Сотрудники клуба тут же вызвали милицию, но еще до приезда правоохранителей мужчина ушел из клуба. Личность постоянного посетителя быстро установили.

Против него возбудили уголовное дело за хулиганство. Пишут, что мужчина раскаялся и возместил ущерб в полном объеме.

 
Теги: Минск
 
 
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Посетитель одного из игорных клубов Минска проиграл в очередной раз, разозлился и повредил экран игрового автомата. Об этом сообщает Следственный комитет.
 
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