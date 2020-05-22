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Прогноз погоды на 23 мая
22.05.2020 16:22 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!
Ночью и утром 23 мая (суббота) местами по республике ожидаются
заморозки 0, -2°С.
Минск +1 +3, в окрестностях на почве заморозки 0, -2 +14 +16
Гродно +1 +3, +17 +19
Брест +1 +3, +17 +19
Гомель +3 +5, +10 +12
Могилев +2 +4, +11 +13
Витебск +2 +4, +13 +15
24 мая (воскресенье). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами возможна гроза. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. +12 +14
25 мая (понедельник). Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами по городу возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. +14 +16
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Погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального...
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