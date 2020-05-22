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Около 1,5 тысячи волонтеров Красного Креста по всей Беларуси помогают пожилым людям

22.05.2020 20:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы пожилые люди как можно реже выходили из дома и тем самым подвергали себя опасности, около 1,5 тысячи волонтеров Красного Креста по всей стране помогают с доставкой лекарств и продуктов.

Анастасия Иванова, главный специалист минской организации Белорусского общества Красного Креста: "Пожилой человек может оставить заявку, что ему нужно купить продукты или отоварить рецепт,  в территориальный центр своего района. Нам поступает заявка от территориального центра, где уже прописаны фамилия, имя человека, адрес и запрос".

Далее заявка размещается в группе волонтеров в мессенджерах. Свободный волонтер откликается и получает всю необходимую информацию. После этого он держит связь напрямую с получателем помощи.

Анастасия Иванова, главный специалист минской организации Белорусского общества Красного Креста: "На сегодняшний день мы обучили 172 человека. Они прошли инструктаж, как защитить себя, жилет, бейдж".

Сперва волонтер приходит домой к человеку, которому нужна помощь, и записывает все, что нужно приобрести. После получает деньги и идет за покупками. Александр организует туры по экстремальному спорту. Волонтер со стажем. Старается совмещать спорт и добрые дела.

Александр Бевз, волонтер: "Мы с друзьями собираемся на забеги. Называется движение плогинг. Пришло к нам из Швеции. Бег одновременно со сбором мусора. Завтра собираемся еще сплавиться по Свислочи и собрать мусор в камышах".

Кроме того, с конца марта в поддержку пожилых людей работает  так называемый  добрый телефон. 

Александр Бевз, волонтер: "Пожилые люди могут позвонить с мобильных телефонов по номеру 201 либо же с домашнего по номеру 122. И тогда волонтеры помогут направить запрос в минскую городскую организацию либо проконсультируют в тревожащих их вопросах".

Критерии к желающим помочь в доставке продуктов и лекарств пожилым людям очень просты: возраст от 18 до 50 лет и главное - желание.

Илья Балабанович, волонтер: "У нас есть приложение "Такси". Волонтер может воспользоваться бесплатно. В день выполняем более 100 заявок. Благодаря координации удается  выполнять день в день". 

Только в столице такую помощь получили уже более 6000 человек. В Красном Кресте надеются на увеличение числа волонтеров. 

 
 
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Чтобы пожилые люди как можно реже выходили из дома и тем самым подвергали себя опасности, около 1,5 тысячи волонтеров Красного Креста по всей стране помогают с...
 
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