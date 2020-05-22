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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 1,5 тысячи волонтеров Красного Креста по всей Беларуси помогают пожилым людям Чтобы пожилые люди как можно реже выходили из дома и тем самым подвергали себя опасности, около 1,5 тысячи волонтеров Красного Креста по всей стране помогают с...

Чтобы пожилые люди как можно реже выходили из дома и тем самым подвергали себя опасности, около 1,5 тысячи волонтеров Красного Креста по всей стране помогают с доставкой лекарств и продуктов.Далее заявка размещается в группе волонтеров в мессенджерах. Свободный волонтер откликается и получает всю необходимую информацию. После этого он держит связь напрямую с получателем помощи.Сперва волонтер приходит домой к человеку, которому нужна помощь, и записывает все, что нужно приобрести. После получает деньги и идет за покупками. Александр организует туры по экстремальному спорту. Волонтер со стажем. Старается совмещать спорт и добрые дела.Кроме того, с конца марта в поддержку пожилых людей работает так называемый добрый телефон.Критерии к желающим помочь в доставке продуктов и лекарств пожилым людям очень просты: возраст от 18 до 50 лет и главное - желание.Только в столице такую помощь получили уже более 6000 человек. В Красном Кресте надеются на увеличение числа волонтеров.