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В Минске есть аптека, которая включена в реестр историко-культурных ценностей

22.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первая аптека в Беларуси была открыта в Пинске в 1561 году. Спустя еще 5 лет появилась и в Бресте. А в белорусской столице только - два столетия спустя. Есть в Минске и здание аптеки, которое включено  в реестр историко-культурных ценностей страны.

Флешбэк в историю формации - в репортаже Дарьи Тарасовой

Аптека в Троицком появилась сразу после реконструкции исторического комплекса в 1987. Сегодня современность и историю отделяет ровно один этаж. Если первый открыт для каждого, второй доступен для специалистов здравоохранения,  студентов медицинских вузов. Здесь действует кабинет истории формации.

В интерьерах аптеки зашифровано 50 алхимических знаков 

Это бывшая производственная аптека, известная как травяная. Здесь готовили сборы из лекарственного растительного сырья. С развитием фармпромышленности такая необходимость отпала. Место реорганизовали в аптеку готовых лекарственных форм. Сотрудники сохранили не только имидж зеленой лавки, но и аутентичные керамические панно. В интерьерах торгового зала зашифровано полсотни алхимических знаков.

Кабинет истории фармации - реконструкция аптеки XX века

Развитие фармации Беларуси на сотне квадратных метров. Сегодняшний кабинет истории - это реконструкция аптеки XX столетия. Экспозицию создавали, консультируясь со специалистами государственных музеев, в частности, Национальным историческим.

Кабинет истории фармации хранит 2000 единиц наименований 

Ложки-дозаторы, штанглазы и фармакопеи. В общей сложности более 2000 единиц наименований. 90 % из них – оригиналы, которые находились в эксплуатации фармацевтов. С пятой аптеки на Маяковского в кабинет переехал стол. На нем аптечная утварь. Ее использовали для приготовления пилюль, порошков и мазей. Здесь же приспособление для обжима корковых пробок. Так горлышкам склянок придавали необходимый диаметр. В экспозиции и образцы алхимической посуды. 

В экспозиции фото первого фармацевтического выпуска Беларуси

Фармацевтов в нашей стране начали готовить с 1926 года. На фото первый выпуск могилевского медучилища. Сегодня обучением специалистов занято 5 учреждений образований. 2 из них выдают диплом о высшем образовании. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Первая аптека в Беларуси была открыта в Пинске в 1561 году. Спустя еще 5 лет появилась и в Бресте. А в белорусской столице только - два столетия спустя. Есть в Минске и...
 
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