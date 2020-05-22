Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Клуб редакторов" смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1" Эффект карантина: почему люди по всему миру протестуют против ограничений? Грань между здоровьем и здравым смыслом обсуждают ведущие медиаэксперты страны. ...

Эффект карантина: почему люди по всему миру протестуют против ограничений? Грань между здоровьем и здравым смыслом обсуждают ведущие медиаэксперты страны.Когда медицинские маски не спасают от слезоточивого газа, и почему Европу уже не назовешь сытой? Тысячи людей в очереди за продуктовыми наборами. Экономические осложнения от лечения основной болезни - тема номер один в мировых СМИ.А также справедливые вопросы к любителям хайпа. Кто и как заработал рейтинги на истории с доплатами врачам в Бобруйске? Только факты в. Сразу после