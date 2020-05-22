"Клуб редакторов" смотрите сегодня вечером на "Беларусь 1"

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22.05.2020 20:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭффект карантина: почему люди по всему миру протестуют против ограничений? Грань между здоровьем и здравым смыслом обсуждают ведущие медиаэксперты страны.
Когда медицинские маски не спасают от слезоточивого газа, и почему Европу уже не назовешь сытой? Тысячи людей в очереди за продуктовыми наборами. Экономические осложнения от лечения основной болезни - тема номер один в мировых СМИ.
А также справедливые вопросы к любителям хайпа. Кто и как заработал рейтинги на истории с доплатами врачам в Бобруйске? Только факты в
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Эффект карантина: почему люди по всему миру протестуют против ограничений? Грань между здоровьем и здравым смыслом обсуждают ведущие медиаэксперты страны. ...
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