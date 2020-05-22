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В Брестской крепости-герое представили серию видеороликов об экспонатах Музея обороны
22.05.2020 20:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГлавное для музеев и выставочных залов сегодня - не разрывать связи с посетителями. И поэтому они все чаще выходят в интернет. Так, в мемориальном комплексе “Брестская крепость-герой” представлен новый проект - серия видеороликов об экспонатах Музея обороны.
Сегодня музеи переживают не лучшие времена. Пандемия диктует новые условия, и с ними нужно считаться. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" нашли новую форму общения с потенциальными посетителями. В формате познавательных видеороликов.
Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Это идея первоначально не нам принадлежала. Мы узнали, что некоторые музеи республики пошли по этому пути. На одном из совещаний мы проговорили о возможности поработать в таком же направлении, несмотря на то, что нашу крепость многие знают, но, тем не менее, подать через какой-то другой ракурс, через предметный ряд музейного комплекса".
Каждый 4-минутный мини-фильм посвящен одному из экспонатов музея. Не всегда во время экскурсии есть возможность рассказать историю, связанную с каждым предметом или фотографией. Здесь же вы сможете услышать ценную информацию из архивов крепости.
Алексей Молочников, заведующий научно-просветительским отделом мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Отбирались по принципу какой-то интересные истории, которая за экспонатами стоит. Это либо интересная история находки экспоната, либо судьба человека, который владел этим предметом. Что-то такое, что не просто сказать в двух словах. А есть действительно история, история, которую хочется рассказать, которую интересно будет услышать именно в этом ключе".
Рассказ об экспонате через конкретную историю даст более полное представление о прошлом. Работа над проектом продолжается. Съемки идут каждый день. А их результаты можно увидеть во всех социальных сетях и в YouTube.
Григорий Бысюк, директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой": "Я не сомневаюсь, что пройдет этот период, и наши потенциальные посетители узнают еще больше о нашей крепости, отдельных предметах, которые, наверное, являются действительно артефактами истории Брестской крепости. Поэтому мы вместе с другими музеями, я полагаю, на правильном пути".
В ближайшее время, надеются сотрудники мемориального комплекса, крепость снова будет принимать большое количество гостей. Но и такие видео станут хорошим дополнением к живой экскурсии.
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Главное для музеев и выставочных залов сегодня - не разрывать связи с посетителями. И поэтому они все чаще выходят в интернет. Так, в мемориальном комплексе...
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