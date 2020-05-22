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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Брестской крепости-герое представили серию видеороликов об экспонатах Музея обороны Главное для музеев и выставочных залов сегодня - не разрывать связи с посетителями. И поэтому они все чаще выходят в интернет. Так, в мемориальном комплексе...

Главное для музеев и выставочных залов сегодня - не разрывать связи с посетителями. И поэтому они все чаще выходят в интернет. Так, в мемориальном комплексе “Брестская крепость-герой” представлен новый проект - серия видеороликов об экспонатах Музея обороны.Сегодня музеи переживают не лучшие времена. Пандемия диктует новые условия, и с ними нужно считаться. В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" нашли новую форму общения с потенциальными посетителями. В формате познавательных видеороликов.Каждый 4-минутный мини-фильм посвящен одному из экспонатов музея. Не всегда во время экскурсии есть возможность рассказать историю, связанную с каждым предметом или фотографией. Здесь же вы сможете услышать ценную информацию из архивов крепости.Рассказ об экспонате через конкретную историю даст более полное представление о прошлом. Работа над проектом продолжается. Съемки идут каждый день. А их результаты можно увидеть во всех социальных сетях и в YouTube.В ближайшее время, надеются сотрудники мемориального комплекса, крепость снова будет принимать большое количество гостей. Но и такие видео станут хорошим дополнением к живой экскурсии.