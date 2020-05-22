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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белпочта выпустила марки с иллюстрациями древнейших почтовых маршрутов Почтовая администрация ассоциации PostEurop, а это около 60 стран, ежегодно издает почтовые марки на общую тему. Как правило, тематика таких марок - культурное или...

Почтовая администрация ассоциации PostEurop, а это около 60 стран, ежегодно издает почтовые марки на общую тему. Как правило, тематика таких марок - культурное или историческое наследие. В этом году выбрана тема "Древние почтовые маршруты". В этой связи наша почта выпустила две новые марки.На второй марке также показан элемент радзивилловской карты: почтовый маршрут XVII века из Кракова в Вильно.На восстановленном Белпочтой костюме также имеется декоративная ручная вышивка, хотя, важно сказать, историки предполагают, что в те времена вышивка была слишком дорогая для почтовой формы и использовалась только в редких случаях. Помимо креативного подхода к воссозданию костюма, на Белпочте также идут в ногу со временем и даже разработали технологию дополнительной реальности.Скачав приложение Ar Marka Belarus, с помощью камер смартфона можно увидеть, как марка оживает и проигрывается специально созданный сценарий. Давайте посмотрим, как это все работает.Почтовые марки в Беларуси печатаются с 1995 года. Задача иллюстрации - отобразить историю страны. Это довольно непросто. В первую очередь долгий процесс изучения темы - работа с архивными материалами и документами. Далее разработка изображения на миниатюре: все элементы необходимо аккуратно разместить на марке и показать, чтобы не утерять ни одну деталь.С приходом цифровых технологий к почтовым изданиям добавляются электронные нововведения, однако и сами марки остаются востребованными и актуальными. В 2016 году, например, марка с изображением белорусского пчеловода вошла в топ-10 лучших марок мира по версии Венской международной филателистической выставки ВИПА, в которой, к слову, белорусская почта участвует больше десяти лет и регулярно занимает лидирующие места.