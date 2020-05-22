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Белпочта выпустила марки с иллюстрациями древнейших почтовых маршрутов

22.05.2020 20:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почтовая администрация ассоциации PostEurop, а это около 60 стран, ежегодно издает почтовые марки на общую тему. Как правило, тематика таких марок - культурное или историческое наследие. В этом году выбрана тема "Древние почтовые маршруты". В этой связи наша почта выпустила две новые марки.

Оксана Завадская, редактор издательского центра "Марка" РУП "Белпочта": "На первой марке изображен элемент радзивилловской карты и почтовый маршрут, который пролегал из Вильно в Смоленск (это начало XVI века), в то время, когда еще не было регулярной почты, но уже была потребность в передаче известий из одних городов в другие. Для этого использовался почтовый гонец. У  него не было какой-то специальной одежды, но была задача передать устное или письменное известие из одной местности в другую".

На второй марке также показан элемент радзивилловской карты: почтовый маршрут XVII века из Кракова в Вильно.

Оксана Завадская, редактор издательского центра "Марка" РУП "Белпочта": "У меня в руках рисунок Виктора Стащенюка, на котором изображен гонец, это XVII  век. Он в форменной одежде, которую разработал Рейгмонд Ф. специально для почтовой службы. Этот костюм мы попытались восстановить, примерно, конечно, но все-таки. Он состоит из красного кафтана, зеленого пояса широкого и перчаток (называются они краги)".

На восстановленном Белпочтой костюме также имеется декоративная ручная вышивка, хотя, важно сказать,  историки предполагают, что в те времена вышивка была слишком дорогая для почтовой формы и использовалась только в редких случаях. Помимо креативного подхода к воссозданию костюма, на Белпочте также идут в ногу со временем и даже разработали технологию дополнительной реальности.

Скачав приложение Ar Marka Belarus, с помощью камер смартфона можно увидеть, как марка оживает и проигрывается специально созданный сценарий. Давайте посмотрим, как это все работает.

Оксана Завадская, редактор издательского центра "Марка" РУП "Белпочта": "Мы включаем смартфон, заходим в приложение. Наводим на марку и смотрим: появляется карта - почтовый маршрут Краков - Вильно. Когда стрелочка достигает Гродно, появляется почтарь. Он берет почтовый рожок и трубит, тем самым оповещая жителей о том, что он прибыл".

Почтовые марки в Беларуси печатаются с 1995 года. Задача иллюстрации - отобразить историю страны. Это довольно непросто. В первую очередь долгий процесс изучения темы - работа с архивными материалами и документами. Далее разработка изображения на миниатюре: все элементы необходимо аккуратно разместить на марке и показать, чтобы не утерять ни одну деталь.

Ирина Шипилова, начальник издательского центра "Марка" РУП "Белпочта": "Перед нами летопись почтовая, в почтовых миниатюрах. Мы здесь можем увидеть от первой марки до последней. И мы можем увидеть, как наши марки становились динамичнее и красивее. Нужна сказать, что почтовая марка в Беларуси печатается с 1995 года. Марки на нынешнем этапе стали наряднее".

С приходом цифровых технологий к почтовым изданиям добавляются электронные нововведения, однако и сами марки остаются востребованными и актуальными. В 2016 году, например, марка с изображением белорусского пчеловода вошла в топ-10 лучших марок мира по версии Венской международной филателистической выставки ВИПА, в которой, к слову, белорусская почта участвует больше десяти лет и регулярно занимает лидирующие места.

 
Теги: Гродно
 
 
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Почтовая администрация ассоциации PostEurop, а это около 60 стран, ежегодно издает почтовые марки на общую тему. Как правило, тематика таких марок - культурное или...
 
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