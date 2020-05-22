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БелАЗ проводит всеобщую дезинфекцию территории и цехов

22.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большая профилактика для гигантского завода! БелАЗ сегодня и завтра проводит всеобщую дезинфекцию территории и цехов без присутствия сотрудников. В санитарной обработке задействованы 40 бойцов сводного батальона радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Беларуси. Как отметило руководство автогиганта, такие профилактические меры способствуют поддержанию благоприятной среды для работы. Всего военные обработают площади равные примерно полусотни футбольных полей. Для дезинфекции задействованы аппараты высокого давления и парогенераторы.

Сам сводный батальон находится в Старых Дорогах. За последний месяц его бойцы проводили дезинфекцию больниц, поликлиник, домов-интернатов. Среди объектов и более 300 автомобилей скорой медпомощи.

 
 
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Большая профилактика для гигантского завода! БелАЗ сегодня и завтра проводит всеобщую дезинфекцию территории и цехов без присутствия сотрудников. В санитарной...
 
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