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Как пандемия отразилась на фармацевтике? В новой серии проекта "На контроле Президента"

22.05.2020 22:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нынешние условия сказались на работе многих сфер экономики и бизнеса. В первую очередь, на фармацевтике. На сегодняшний день  спрос на жаропонижающие лекарства в аптеках страны уже спал. И в ближайшее время ограничения на покупку 40 таблеток в одни руки могут снять. Это в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал руководитель Белформации. Напомним, за две недели в конце марта - начале апреля белорусы скупили парацетамола столько, сколько до этого аптеки реализовывали за 14 месяцев. Кстати, парацетамол сегодня производит только один завод - Борисовский.

Как пандемия отразилась на фармацевтике? Всего ли хватает в аптеках? И когда заработает Госфармнадзор, узнаем уже завтра в новой серии проекта "На контроле Президента".

 
 
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Нынешние условия сказались на работе многих сфер экономики и бизнеса. В первую очередь, на фармацевтике. На сегодняшний день  спрос на жаропонижающие лекарства в...
 
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