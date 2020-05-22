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Рубрика "Нужные людям". Учителя
22.05.2020 22:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ серии роликов мы рассказываем о людях и их профессиях, без которых невозможно представить нашу жизнь. Сегодня наше посвящение - учителям. Согласитесь, именно наставники прививают юному поколению самые важные жизненные ценности. И не только дают знания, но и во многом помогают выбрать жизненный путь. Герой сегодняшнего репортажа - учитель английского языка из Гродно (видео).
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В серии роликов мы рассказываем о людях и их профессиях, без которых невозможно представить нашу жизнь. Сегодня наше посвящение - учителям. Согласитесь, именно...
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