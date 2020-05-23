Источник материала: БT

100 граммов слабосоленой форели,

половинку авокадо,

четвертинку красного лука,

1 свежий огурец,

половинку лимона,

1 чайную ложку оливкового масла,

тостовый хлеб.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тартар из форели и авокадо Возьмем: 100 граммов слабосоленой форели, половинку авокадо, четвертинку красного лука, 1 свежий огурец, половинку лимона, 1 чайную ложку оливкового масла, ...

Возьмем:Огурец нужно очистить, разрезать вдоль и убрать ложкой все семечки, нарезать мелкими кубиками. Красный лук нарезаем как можно мельче и заливаем его соком четвертинки лимона, оставляем мариноваться. Авокадо нарезаем мелким кубиком и также заливаем соком четвертинки лимона. Рыбу нарезаем таким же кубиком, как и авокадо.Рыбу смешиваем с маринованным луком (вместе с соком), огурцом и добавляем ложечку оливкового масла. Выкладываем слоями: внизу слой авокадо, сверху слой рыбы с овощами. Подаем с подсушенными тостами.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!