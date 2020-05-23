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Тартар из форели и авокадо
23.05.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
В первую очередь форель полезна для мужского здоровья по причине того, что содержит максимальную концентрацию белка. Этот продукт помогает быстро восстанавливать силы после физического труда и больших нагрузок. Как известно, в мужском теле на 20 % больше мышечной ткани, следовательно на поддержание этой составляющей мужчинам нужно потреблять больше пищи, богатой протеинами.
Рыбу смешиваем с маринованным луком (вместе с соком), огурцом и добавляем ложечку оливкового масла. Выкладываем слоями: внизу слой авокадо, сверху слой рыбы с овощами. Подаем с подсушенными тостами.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!
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Возьмем: 100 граммов слабосоленой форели, половинку авокадо, четвертинку красного лука, 1 свежий огурец, половинку лимона, 1 чайную ложку оливкового масла, ...
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