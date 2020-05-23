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Тартар из форели и авокадо

23.05.2020 09:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 100 граммов слабосоленой форели,
  • половинку авокадо,
  • четвертинку красного лука,
  • 1 свежий огурец,
  • половинку лимона,
  • 1 чайную ложку оливкового масла,
  • тостовый хлеб.
Огурец нужно очистить, разрезать вдоль и убрать ложкой все семечки, нарезать мелкими кубиками. Красный лук нарезаем как можно мельче и заливаем его соком четвертинки  лимона, оставляем мариноваться. Авокадо нарезаем мелким кубиком и также заливаем соком четвертинки лимона. Рыбу нарезаем таким же кубиком, как и авокадо. 

В первую очередь форель полезна для мужского здоровья по причине того, что содержит максимальную концентрацию белка. Этот продукт помогает быстро восстанавливать  силы после физического труда и больших нагрузок. Как известно, в мужском теле на 20 % больше мышечной ткани, следовательно на поддержание этой составляющей мужчинам нужно потреблять больше пищи, богатой протеинами. 

Рыбу смешиваем с маринованным луком (вместе с соком), огурцом и добавляем ложечку оливкового масла. Выкладываем слоями: внизу слой авокадо, сверху слой рыбы с овощами. Подаем с подсушенными тостами.    

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем:  100 граммов слабосоленой форели, половинку авокадо, четвертинку красного лука, 1 свежий огурец, половинку лимона, 1 чайную ложку оливкового масла, ...
 
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