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Сегодня по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии

23.05.2020 12:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - председателя Совета депутатов Андрей Бугров.
 
 
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На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя...
 
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