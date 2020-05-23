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Профилактика для безопасности завода-гиганта

Дезинфекция территории и цехов "БелАЗа"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БелАЗ проводит всеобщую дезинфекцию территории и цехов Большая генеральная уборка гигантского завода. Накануне БелАЗ начал всеобщую дезинфекцию территории и цехов. По просьбе промышленников санобработкой занимается...

Большая генеральная уборка гигантского завода. Накануне БелАЗ начал всеобщую дезинфекцию территории и цехов. По просьбе промышленников санобработкой занимается сводный батальон радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Беларуси.За работой военных в гигантских масштабах завода наблюдал наш корреспондентСводный батальон работает уже месяц. За это время военные продезинфицировали больницы, поликлиники, дома-интернаты, учреждения МВД и ВС. Всего более сотни объектов. А еще более 300 автомобилей скорой медицинской помощи.Сборочный цех производства сверхтяжелых машин. Именно здесь создают самые большие в мире карьерные самосвалы на 450 тонн. Сегодня в помещениях прошла особая генеральная уборка. Военные провели санитарную обработку с помощью аппаратов высокого давления и парогенераторов. При этом учитывали и наличие особого машиностроительного оборудования.Работа непростая, да и объемы колоссальные: площади для дезинфекции на БелАЗе - сопоставимы полсотне футбольных полей. Но результат очень важен для жодинских машиностроителей.Также в планах сводного батальона и другие промышленные и социально значимые объекты по всей стране.