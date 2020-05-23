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БелАЗ проводит всеобщую дезинфекцию территории и цехов

23.05.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большая генеральная уборка гигантского завода. Накануне БелАЗ начал всеобщую дезинфекцию территории и цехов. По просьбе промышленников санобработкой занимается сводный батальон радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Беларуси. 

За работой военных в гигантских масштабах завода наблюдал наш корреспондент Алексей Кондратенко. 

Профилактика для безопасности завода-гиганта

  
Сводный батальон работает уже месяц. За это время военные продезинфицировали больницы, поликлиники, дома-интернаты, учреждения МВД и ВС. Всего более сотни объектов. А еще более 300 автомобилей скорой медицинской помощи. 

Сборочный цех производства сверхтяжелых машин. Именно здесь создают самые большие в мире карьерные самосвалы на 450 тонн. Сегодня в помещениях прошла особая генеральная уборка. Военные провели санитарную обработку с помощью аппаратов высокого давления и парогенераторов. При этом учитывали и наличие особого машиностроительного оборудования. 

Артем Пашук, командир сводного батальона радиационной, химической и биологической защиты генштаба ВС Беларуси: "Данный военнослужащий у нас одет в защитный костюм Л-1, это у нас штатное средство защиты кожи. Одной заправки парогенератора хватает на сто метров квадратных. И эффективность у него намного больше, чем у распрыскивателей".

Дмитрий Дорошенко, старший офицер штаба радиационной, химической и биологической защиты генштаба ВС Беларуси: "Есть помещения, которые мы не обрабатываем. Там находится оборудование, которое не терпит воздействия на него агрессивных рецептур. Но большинство помещений будет обработано. Так, где работают и переодеваются люди".

Дезинфекция территории и цехов "БелАЗа" 


Работа непростая, да и объемы колоссальные: площади для дезинфекции на БелАЗе - сопоставимы полсотне футбольных полей. Но результат очень важен для жодинских машиностроителей. 

Станислав Якубович, заместитель гендиректора ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг": "Благодарим Министерство обороны за то, что поддержали нашу инициативу и помогли провести это мероприятие. Потому что самое важное и ценное на предприятии - это люди! И важно, чтобы их труд был обеспечен безопасно".

Также в планах сводного батальона и другие промышленные и социально значимые объекты по всей стране. 

 
 
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Большая генеральная уборка гигантского завода. Накануне БелАЗ начал всеобщую дезинфекцию территории и цехов. По просьбе промышленников санобработкой занимается...
 
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