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Резервные дни ЦТ определены в Беларуси
23.05.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистерство образования определило резервные дни проведения централизованного тестирования. Белорусский и русский языки можно будет сдать 19 и 21 июля. Остальные предметы - 19 и 23 того же месяца. Зарегистрироваться на эти даты можно с 12 по 17 июля. А сертификаты абитуриентам, которые напишут ЦТ в резервные дни, начнут выдавать 29.
Напомним, что основная вступительная гонка начнется с экзамена по белорусскому языку 25 июня. Затем пройдут тесты по русскому языку и обществоведению.
В начале июля - по математике и биологии. Завершит проверку знаний абитуриентов тест по всемирной истории.
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Министерство образования определило резервные дни проведения централизованного тестирования. Белорусский и русский языки можно будет сдать 19 и 21 июля. Остальные...
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