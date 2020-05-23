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Резервные дни ЦТ определены в Беларуси

23.05.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Министерство образования определило резервные дни проведения централизованного тестирования. Белорусский и русский языки можно будет сдать 19 и 21 июля. Остальные предметы - 19 и 23 того же месяца. Зарегистрироваться на эти даты можно с 12 по 17 июля. А сертификаты абитуриентам, которые напишут ЦТ в резервные дни, начнут выдавать 29.

Напомним, что основная вступительная гонка начнется с экзамена по белорусскому языку  25 июня. Затем пройдут тесты по русскому языку и обществоведению.

В начале июля - по математике и биологии. Завершит проверку знаний абитуриентов тест по всемирной истории.

 
 
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Министерство образования определило резервные дни проведения централизованного тестирования. Белорусский и русский языки можно будет сдать 19 и 21 июля. Остальные...
 
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