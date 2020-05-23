"Бобруйское дело": вся правда и ложь.

Источник материала: БT

БТ ответило на ложь тut.bу. Вся правда о бобруйских медиках.

Иван Эйсмонт с участниками "Клуба редакторов" подробно обсудили "бобруйское дело".

Поговорили, как оппозиционные СМИ раздувают то, чего не было на самом деле. А о том, как было, спросили у нашего корреспондента Ольги Анищенко, которая работала на съемках в Бобруйске. Пообщались еще с одним свидетелем события - врачом-реаниматологом бобруйской больницы Константином Толстоноговым.

Как назвать поведение оппозиционных СМИ Беларуси: новая волна фейков или информационная война внутри страны?