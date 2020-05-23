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"Бобруйское дело": вся правда и ложь.
23.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
БТ ответило на ложь тut.bу. Вся правда о бобруйских медиках.
Иван Эйсмонт с участниками "Клуба редакторов" подробно обсудили "бобруйское дело".
Поговорили, как оппозиционные СМИ раздувают то, чего не было на самом деле. А о том, как было, спросили у нашего корреспондента Ольги Анищенко, которая работала на съемках в Бобруйске. Пообщались еще с одним свидетелем события - врачом-реаниматологом бобруйской больницы Константином Толстоноговым.
Как назвать поведение оппозиционных СМИ Беларуси: новая волна фейков или информационная война внутри страны?
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БТ ответило на ложь тut.bу. Вся правда о бобруйских медиках. Иван Эйсмонт с участниками "Клуба редакторов" подробно обсудили "бобруйское дело". ...
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