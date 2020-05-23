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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мальчика из болота вытащили спасатели в Березовском районе Он по пояс застрял в метре от берега реки Ясельда и самостоятельно двигаться не мог. В это время рядом со второклассником находился его друг. Детей осмотрела...

Он по пояс застрял в метре от берега реки Ясельда и самостоятельно двигаться не мог. В это время рядом со второклассником находился его друг. Детей осмотрела бригада скорой помощи, и их отпусти с родителями домой.