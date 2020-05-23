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Мальчика из болота вытащили спасатели в Березовском районе
23.05.2020 12:51 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОн по пояс застрял в метре от берега реки Ясельда и самостоятельно двигаться не мог. В это время рядом со второклассником находился его друг. Детей осмотрела бригада скорой помощи, и их отпусти с родителями домой.
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Он по пояс застрял в метре от берега реки Ясельда и самостоятельно двигаться не мог. В это время рядом со второклассником находился его друг. Детей осмотрела...
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