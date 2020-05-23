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Способы посадить мелкие семена в грядки идеально
23.05.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭнтузиазм огородника у меня сразу гаснет, как только дело доходит до посадки мелких семян. Вечно насыпаю их слишком густо. Но вроде бы есть простые способы посадить грядки идеально.
Проверим лайфхаки с солонкой, шприцом, тетрадным листом и карандашом, а также с туалетной бумагой и клейстером.
ТестированиеМелкие семена легко помещаются в солонку. Солится грядка быстро, чисто и весело. Осталось дождаться всходов.
На очереди народная мудрость со шприцом. Засыпаем туда семена. Затем набираем воду и отправляем все в грунт. Хм… Семена не очень-то желают покидать шприц. Приходится повторять процедуру снова и снова. Посмотрим, что из этого выйдет.
На тетрадном листе делаем жесткий сгиб, насыпаем туда мелкие семена и аккуратно сталкиваем их карандашом на грядку. Не сложно. Главное, чтобы ветра не было.
А это настоящий кружок "Умелые ручки". Сначала нужно отрезать ленту из туалетной бумаги. Затем смазать ее клейстером из крахмала или муки, заваренной в воде. Семена насыпаем на клейкую поверхность и равномерно распределяем зубочисткой. Ну вот… Пора закопать поделку в плодородной почве и полить.
Итоги и оценки две недели спустя1. Грядка номер один довольно густая, но в пределах допустимого. А сажать мелкие семена было удобно и просто. Вывод: солонка работает.
2. Ростки номер 2 взошли и густо заколосилась раньше остальных. Видимо из-за того, что в шприце было много влаги. Но это - темный лес, а не аккуратная грядка. И посадка вышла утомительной. Не советую.
3. Грядка номер 3 - стройная, такая, как и задумывалось. А лист бумаги с карандашом всегда под рукой. Правда, так сеять только в безветренную погоду.
4. Лучший результат у последнего лайфхака. Как видим, туалетная бумага не помешала семенам прорасти, а клейстер - это дополнительное питание для ростков. Но главное - идеальная густота.
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Энтузиазм огородника у меня сразу гаснет, как только дело доходит до посадки мелких семян. Вечно насыпаю их слишком густо. Но вроде бы есть простые способы посадить...
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