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Итоги и оценки две недели спустя

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Способы посадить мелкие семена в грядки идеально Энтузиазм огородника у меня сразу гаснет, как только дело доходит до посадки мелких семян. Вечно насыпаю их слишком густо. Но вроде бы есть простые способы посадить...

Энтузиазм огородника у меня сразу гаснет, как только дело доходит до посадки мелких семян. Вечно насыпаю их слишком густо. Но вроде бы есть простые способы посадить грядки идеально.Проверим лайфхаки сМелкие семена легко помещаются в солонку. Солится грядка быстро, чисто и весело. Осталось дождаться всходов.На очереди народная мудрость со шприцом. Засыпаем туда семена. Затем набираем воду и отправляем все в грунт. Хм… Семена не очень-то желают покидать шприц. Приходится повторять процедуру снова и снова. Посмотрим, что из этого выйдет.На тетрадном листе делаем жесткий сгиб, насыпаем туда мелкие семена и аккуратно сталкиваем их карандашом на грядку. Не сложно. Главное, чтобы ветра не было.А это настоящий кружок "Умелые ручки". Сначала нужно отрезать ленту из туалетной бумаги. Затем смазать ее клейстером из крахмала или муки, заваренной в воде. Семена насыпаем на клейкую поверхность и равномерно распределяем зубочисткой. Ну вот… Пора закопать поделку в плодородной почве и полить.1. Грядка номер один довольно густая, но в пределах допустимого. А сажать мелкие семена было удобно и просто. Вывод: солонка работает.2. Ростки номер 2 взошли и густо заколосилась раньше остальных. Видимо из-за того, что в шприце было много влаги. Но это - темный лес, а не аккуратная грядка. И посадка вышла утомительной. Не советую.3. Грядка номер 3 - стройная, такая, как и задумывалось. А лист бумаги с карандашом всегда под рукой. Правда, так сеять только в безветренную погоду.4. Лучший результат у последнего лайфхака. Как видим, туалетная бумага не помешала семенам прорасти, а клейстер - это дополнительное питание для ростков. Но главное - идеальная густота.