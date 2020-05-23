ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лунный календарь дачника. 24 - 30 мая

23.05.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

24 мая - лучший день для посадки вьющихся растений. Особенно винограда.

25 мая - растения хорошо усвоят воду. Полейте сад и огород. Устройте дождевание.

26 мая - пересадите рассаду баклажанов в теплицу. 

27 мая - не подкармливайте растения органикой, кроме сорняков ничего не получите.

28 мая - отличный период для стрижки газона. Трава будет расти гуще и сочнее.

29 мая - неудачный день для пасынкования и прищипки.

30 мая - пришло время заняться приствольными кругами деревьев. Подрыхлите землю, удалите сорняки.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 мая - лучший день для посадки вьющихся растений. Особенно винограда. 25 мая - растения хорошо усвоят воду. Полейте сад и огород. Устройте дождевание. 26 мая -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Способы посадить мелкие семена в грядки идеально
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика