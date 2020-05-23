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Лунный календарь дачника. 24 - 30 мая
23.05.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT24 мая - лучший день для посадки вьющихся растений. Особенно винограда.
25 мая - растения хорошо усвоят воду. Полейте сад и огород. Устройте дождевание.
26 мая - пересадите рассаду баклажанов в теплицу.
27 мая - не подкармливайте растения органикой, кроме сорняков ничего не получите.
28 мая - отличный период для стрижки газона. Трава будет расти гуще и сочнее.
29 мая - неудачный день для пасынкования и прищипки.
30 мая - пришло время заняться приствольными кругами деревьев. Подрыхлите землю, удалите сорняки.
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24 мая - лучший день для посадки вьющихся растений. Особенно винограда. 25 мая - растения хорошо усвоят воду. Полейте сад и огород. Устройте дождевание. 26 мая -...
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