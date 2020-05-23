Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лунный календарь дачника. 24 - 30 мая 24 мая - лучший день для посадки вьющихся растений. Особенно винограда. 25 мая - растения хорошо усвоят воду. Полейте сад и огород. Устройте дождевание. 26 мая -...

24 мая - лучший день для посадки вьющихся растений. Особенно винограда.25 мая - растения хорошо усвоят воду. Полейте сад и огород. Устройте дождевание.26 мая - пересадите рассаду баклажанов в теплицу.27 мая - не подкармливайте растения органикой, кроме сорняков ничего не получите.28 мая - отличный период для стрижки газона. Трава будет расти гуще и сочнее.29 мая - неудачный день для пасынкования и прищипки.30 мая - пришло время заняться приствольными кругами деревьев. Подрыхлите землю, удалите сорняки.