Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями и до +19 Ночью по стране ожидается переменная облачность, осадков не будет, а местами прогнозируется слабый туман. Утром и днём – облачная с прояснениями погода, по...

Ночью по стране ожидается переменная облачность, осадков не будет, а местами прогнозируется слабый туман.Утром и днём – облачная с прояснениями погода, по западной части Беларуси пройдут дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днём южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.Ночью столбик термометра покажет от +1 по востоку до +10 по западу. Местами по восточной части территории Беларуси будет до -2.Днём температура поднимется до +14-19.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите