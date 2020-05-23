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Завтра в Беларуси будет облачно с прояснениями и до +19
23.05.2020 17:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНочью по стране ожидается переменная облачность, осадков не будет, а местами прогнозируется слабый туман.
Утром и днём – облачная с прояснениями погода, по западной части Беларуси пройдут дожди, местами грозы. Ветер ночью слабый, днём южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Ночью столбик термометра покажет от +1 по востоку до +10 по западу. Местами по восточной части территории Беларуси будет до -2.
Днём температура поднимется до +14-19.
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Ночью по стране ожидается переменная облачность, осадков не будет, а местами прогнозируется слабый туман. Утром и днём – облачная с прояснениями погода, по...
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