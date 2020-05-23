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Белорусский государственный цирк готовит летнюю программу

25.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Активно идут репетиции. Правда, с небольшими корректировками. Например, с животными на манеже дрессировщики работают утром, а воздушные гимнасты, акробаты и батутисты - по вечерам. Совместные номера не ставятся. Чем удивят зрителей в этом сезоне, узнала Юлия Токарь. 

Для Лады лучшее лакомство - это ложечка вареной сгущенки. И после топтыжка готова балансировать на гироскутере, танцевать танго и позировать перед камерой. Сергей Причинич скорее по-дружески, чем по правилам дрессуры позволяет медведице садиться за спину, когда едут на велосипеде. С Ладой они буквально не разлей вода.

Белорусский государственный цирк готовит летнюю программу


Сергей Причинич, артист Белгосцирка: "Я ей полностью доверяю. Мы как одно целое. Я ее запускаю в вольер, у нее бассейн стоит. Две тонны воды. И она меня лапой всегда зовет к себе. И в бассейне мы плаваем два часа, три часа, она меня из бассейна не выпускает".

Водные процедуры обожает и Талант. После каждой репетиции на манеже лошади Валерии и Руслана Лазаровых принимают душ. Шампунь, массажная щетка - ритуал процедуры неизменный. Ведь главное, чтобы мышцы у животных, да и общее состояние были в тонусе. 

Валерия и Руслан - потомственные дрессировщики. Их родители тоже занимались скакунами. Поэтому цирковая арена ребятам знакома с детства.  

Ритм цирка временно изменился

Неспешно убирают декорации прошлой программы. Коридоры временно опустели. Но главный режиссер Алла Николаева-Алиева уверена: искусство не имеет границ, и творческие люди этот период пройдут достойно. 
И сложно поверить, что велоакробат, который выступал в труппе Запашных, чемпион международных экстремальных проектов, еще работает и в ІТ-индустрии. 
Первый верблюд, который родился в белорусском цирке ровно девять лет назад. Поэтому неслучайно его назвали в честь нашей столицы — верблюд Минск. Он очень любит сухарики и не дает записывать стендап. А мы с ним в одной цветовой гамме, кстати, серой.  

Белорусский государственный цирк готовит летнюю программу


Скоро артисты вновь выйдут на сцену

И хоть спектакли сейчас и поставлены на паузу, сердце цирка продолжает биться все с той же силой. Ведь эти вынужденные недели без зрителей - лишь антракт. И совсем скоро прозвенит звонок, и артисты вновь выйдут на сцену все вместе. 

 
Теги: Минск
 
 
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Активно идут репетиции. Правда, с небольшими корректировками. Например, с животными на манеже дрессировщики работают утром, а воздушные гимнасты, акробаты и...
 
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