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В Беларуси стало меньше нарушений со стороны транзитных перевозчиков

24.05.2020 11:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санэпидемстанция, милиция и транспортная инспекция круглосуточно несут службу на постах в приграничной зоне Беларуси и России. За последнее время уменьшилось количество нарушений со стороны водителей-дальнобойщиков. С конца марта из-за эпидемиологической обстановки  транзитные перевозчики обязаны двигаться только по республиканским автодорогам и останавливаться на специально отведенных стоянках. Сегодня их 54. Также водителям предписано покинуть страну на следующий день до полуночи после въезда и двигаться по максимально короткому маршруту. В случае неповиновения штраф до 50 базовых величин. 

Сергей Ющенко, замначальника УГАИ УВД Гомельского облисполкома: "Нарушения продолжают иметь место, но люди уже более дисциплинированными стали. Водители общаются между собой - имеют рации, по телефону. Привлекаются меньше к ответственности и стараются не допускать нарушений. На сегодняшний день водителями допущено 430 нарушений административного законодательства. Это цифры, которые касаются только Гомельской области, и это цифры, которые выявлены сотрудниками ГАИ". 

В "Главном эфире"

О действиях контрольных ведомств в приграничной зоне Беларуси и России. Что входит в их обязанности и какую процедуру проходят те, кто приезжает или проходит транзитом нашу страну?  Мы расскажем уже сегодня в "Главном эфире". 

 
 
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Санэпидемстанция, милиция и транспортная инспекция круглосуточно несут службу на постах в приграничной зоне Беларуси и России. За последнее время уменьшилось...
 
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