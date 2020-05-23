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Гастрономическому символу столицы - Комаровскому рынку - 40 лет!

25.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одно из самых гостеприимных и хлебосольных мест в Минске. Комаровский рынок на этой неделе отпраздновал 40-летие. Уникальный по своей архитектуре и, конечно, атмосфере торговый комплекс известен не только в столице. Это настоящий гастрономический символ города. А вот с чего все начиналось, помнят не все. 

Комаровка: история знакового места столицы

Сергей Бусько, председатель Белорусского общества экскурсоводов и гидов-переводчиков: "Два дня подряд здесь летал самолет. Те минчане, которые купили билет за рубль, сидели в первом ряду, остальные смотрели за этими полетами. Самое интересное, что если вы заплатили рубль, получали лотерейный билет. И могли выиграть полет на самолете".
Рассказывает Александра Кавелич.

Почти 110 лет назад деревня Комаровка превратилась в импровизированный аэродром 

Это было почти 110 лет назад. Бывшая деревня Комаровка – тогда самая окраина Минска – превратилась в импровизированный аэродром. Эта новость в начале ХХ века облетела все газеты. Сейчас – лишь часть городской истории. Территория теперь уже в центре столицы вскоре стала ассоциироваться далеко не с воздушным туризмом. 

Сергей Бусько, председатель Белорусского общества экскурсоводов и гидов-переводчиков: "Ближе к площади они располагались, был и дровяной рынок, и конный рынок. И действительно крестьяне, привозившие сюда свои товары, продавали их на небольшом рыночном подворье. Но уже в советское время здесь формируется новая градостроительная культура". 

Идея построить большой торговый комплекс появилась в 70-е

Реализовать решили эскизы Вальмена Аладова. За основу архитекторы взяли челябинский центр. 
Само здание крытого торгового павильона строилось по особому проекту. Огромный купол тут не поддерживает ни одна колонна, при этом высота значительная - 26 метров,  такая же в десятиэтажном доме. 
Но все же не архитектурные тонкости сейчас создают здесь ту самую знакомую атмосферу. Комаровка вот уже 40 лет – гастрономический символ столицы. 
Всех постоянных клиентов Ольга Лазурская знает по именам. Признается, за 20 лет работы на ее глазах выросло несколько поколений. Ведь шопинг именно в этом месте для многих семейная традиция. 
Товары сюда привозят как с собственных подворий, так и из самых далеких стран. Поэтому сейчас у каждого прилавка свои здоровые рецепты. 

Гастрономическому символу столицы - Комаровскому рынку - 40 лет!


Комаровский рынок реконструируют

Рецептами делится и баба Рая. Персонаж, который встречает гостей торгового комплекса, стал популярным и в виртуальном пространстве. А вот реальный рынок в ближайшие годы реконструируют: обновят технические помещения, отремонтируют большой зал крытого павильона. 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Одно из самых гостеприимных и хлебосольных мест в Минске. Комаровский рынок на этой неделе отпраздновал 40-летие. Уникальный по своей архитектуре и, конечно,...
 
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