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В хозяйстве Волковысского района на промышленной основе начали разводить коз

25.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свой гастрономический бренд вывели в Гродненской области. Здесь нашли альтернативу коровьему молоку. В хозяйстве Волковысского района на промышленной основе начали разводить коз. Продукцией заинтересовался местный завод детского питания. И, забегая вперед, расскажем почему.
Козье молоко - это уникальный продукт. В его составе довольно много полезных компонентов, и он известен своей гипоаллергенностью. Такое молоко полезно как взрослым, так и детям.
По сравнению с коровьим молоком в козьем содержится меньше лактозы, больше белков, жиров и кальция, напиток богат ниацином и витамином А.
А еще здесь все витамины группы В, витамины С и D, минеральные вещества: калий, фосфор, железо, магний, медь, цинк и натрий. И практически все аминокислоты.
Об уникальном эксперименте подробнее - Юрий Карнелович.

Разведение коз в промышленных масштабах

Наталья Бакун от своих подопечных не отходит ни на минуту. А еще год назад о козах практически ничего не знала. И процесс знакомства был непростым. Оказывается, у каждого животного свой характер, и привязанность нужно еще заслужить.
Разведением коз в хозяйстве занялись пять лет назад. Начинали с 30 особей, их закупали у частников, сегодня уже почти тысяча. И собственное воспроизводство.
От рождения и до первой дойки козы проходит чуть больше года. Все это время молодые особи содержатся здесь, в так называемом козьем детском саду. У них усиленное питание, свежий воздух – созданы все условия для полноценного развития.

В хозяйстве Волковысского района на промышленной основе начали разводить коз


Козоводство - рентабельная отрасль сельского хозяйства

Козья ферма в хозяйстве - это первый опыт в регионе разведения парнокопытных в промышленных масштабах. И он оказался успешным – работают рентабельно. А затраты в несколько раз меньше, чем в молочно-товарных комплексах.
Проблем со сбытом продукции тоже нет. Местное перерабатывающее предприятие забирает все сырье. Козье молоко обладает антиаллергенными свойствами и легко усваивается, из него делают детское питание. И с каждым днем ассортимент только расширяют.
В хозяйстве же планируют развивать перспективное направление - козоводство. И уже задумались над выведением собственной молочной породы. 

 
Теги: знакомства
 
 
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Свой гастрономический бренд вывели в Гродненской области. Здесь нашли альтернативу коровьему молоку. В хозяйстве Волковысского района на промышленной основе...
 
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