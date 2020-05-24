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Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 25 мая
24.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер ожидается неустойчивый - 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +3 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +13-19.
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Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер ожидается...
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