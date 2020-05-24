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Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 25 мая

24.05.2020 19:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер ожидается неустойчивый - 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью  от +3 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +13-19.

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Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер ожидается...
 
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