Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 25 мая

Источник материала: БT

Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер ожидается неустойчивый - 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +3 до +9 градусов, днем воздух прогреется до +13-19.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите