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Ботанический сад приглашает минчан поучаствовать в "Зеленом квесте" 30 и 31 мая
24.05.2020 18:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто предполагает семейную прогулку по уголкам одного из самых красивых ландшафтов столицы. "Мы предлагаем интересный и актуальный формат проведения мероприятия. Во время прогулки участники получают увлекательные задания, оформленные в виде специальной карты ботанического сада. На ней обозначены маршруты по самым популярным местам и размещены интерактивные задания", - пояснили организаторы.
Для безопасности и сохранения здоровья посетителей, а также с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения во время мероприятий задания выполняются дистанционно с использованием смартфонов. Для комфортного прохождения квеста его маршруты не пересекаются.
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Это предполагает семейную прогулку по уголкам одного из самых красивых ландшафтов столицы. "Мы предлагаем интересный и актуальный формат проведения мероприятия....
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