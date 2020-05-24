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Глава государства в начале недели принял ряд важных социальных решений
25.05.2020 14:56 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНачнем с важных социальных решений,
Действительно, есть люди, которым необходимы особые внимание и поддержка государства. Для них в Беларуси вот уже 8 лет действует система адресной помощи. Механизм налажен, но практика показала, есть ситуации, которые, скорее, можно назвать исключением из общих правил. Индивидуальный подход - главный принцип, по которому строится государственная работа по соцподдержке. И нынешние новации - это как раз реакция на обращения белорусов к властям. Была проблема - вместе нашли решение.
Когда и для кого начнут работать новые нормы, расскажет Вероника Бута. В ожидании трепетных чувств наша героиня Наталья и ее муж живут уже 12 лет. Лицо девушки мы скрыли нарочно. Счастье, особенно когда оно такое хрупкое, любит тишину. Пара после долгих попыток решилась на ЭКО. Интервью, надеемся, со скоро будущей мамой мы пишем всего спустя 20 минут после, возможно, судьбоносной процедуры. В ее голосе ни грамма обиды на судьбу за те сложности, через которые пришлось пройти. В голосе только самые чистые мысли, только надежда и вера в скорую долгожданную встречу. Для Ольги, пациентки республиканской клиники, сегодняшняя попытка не первая. Но от этого факта вера в воплощение в жизнь своей мечты вовсе не угасает. С мужем уже 13 лет. Нет, не все 13 пара ждала ребенка. Сперва все силы бросили в карьеру, в быт. Хотелось и для себя немного пожить. А когда решились, оказалось, это не так просто, возраст берет свое. Три года проб и разочарований. Осталась надежда на ЭКО.
Сегодня ЭКО - один из наиболее эффективных методов преодоления бесплодия
Только в прошлом году к белорусским медикам за помощью обратились около 5 тысяч семей. Со следующего года шанс на материнство получит еще большее количество женщин. Примерно плюс 2 тысячи пар. Новый указ дает женщинам одну бесплатную попытку ЭКО. В среднем нашим героиням их шанс на материнство стоил от 5 до 7 тысяч рублей. Согласно новому указу, помощь окажут адресно:
Попытка на бесплатное ЭКО необязательно должна быть первой
Если пока не получалось, можно воспользоваться шансом от государства. Но мы искренне желаем нашим героиням, чтобы для каждой ее нынешняя попытка воплотилась в новую жизнь. И вскоре прозвучало такое заветное для них: "Поздравляю, вы скоро станете мамой!" Светлана - мама с большим стажем. 6 раз ее муж встречал у роддома. Каждый раз все в большей и большей компании. Зато сколько рук. Они сейчас очень кстати, в семье баню и гараж строят. А еще за хозяйством и огородом есть кому присматривать - все живут по-соседству.
В семье баланс красоты и мужественности: 3 сына и 3 дочери. Старшему 32, младшему 8. Уже и внуками порадовали. За столом едва хватает места. На груди у Светланы замечаем орден Матери. Его она надевает по особым случаям. 27 лет общего стажа. Сколько себя помнит, работала или животноводом в хозяйстве, или мамой (этот труд тоже не из простых). В новом указе заслуги матерей учли: для многодетных, у которых четверо детей и они старше 8 лет, сократили страховой стаж до 10 лет. А значит и пенсия для них будет выше. Для остальных же категорий страховой стаж уже почти 18 лет, а к концу следующей пятилетки будет и вовсе 20. Еще одна новация: в общем стаже учтут не 9, а 12 лет декрета.
Меры соцподдержки адресованы конкретным категориям граждан
Понятно, что общество у нас разное. Кому-то проще найти хорошую работу, создать семью и построить жилье. А кому-то важно вовремя подставить плечо. Своевременная поддержка тех, кто в этом особо нуждается, - и впредь основное правило, по которому живем и работаем. Об этом Президент напомнил в конце минувшего года на встрече с парламентариями. Этим живем и сейчас. Для этого в Беларуси продолжает совершенствоваться правовая база, в том числе и благодаря принятию новых указов. Их детально обсуждали в середине мая на большом совещании. Речь тогда шла о трех направлениях: это пенсионный стаж, медпомощь и соцзащита. Все решения воплощены в жизнь.
В среднем за адресной помощью сегодня обращается около 8 тысяч многодетных семей
По примерным расчетам Минтруда, финансовое плечо государство подставит еще 6 тысячам семей. А это примерно 35 тысяч белорусов, ведь доплаты формируются из расчета на каждого члена семьи. С 1 сентября этого года изменится ежемесячная адресная помощь малообеспеченным многодетным семьям и сроки выплат. Теперь эти пособия можно будет получать на протяжении года, а не 6 месяцев. Все хорошо, несмотря ни на какие трудности. Троих своих детей Наталья Топчиева воспитала отлично, сохранив не только их здоровье, но и оптимизм. 29 лет назад родился Дмитрий. Сын был в семье очень долгожданным. И вот врачи своим диагнозом предрешают жизнь молодой мамы. У малыша спинно-мозговая грыжа, далее в его медицинской карте напишут парэз рук и ног (из-за поражений нервной системы мышцы теряют свою силу). 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. У мамы, особенно больного ребенка, нет ни отпуска, ни выходных.
Пенсия для таких родителей официально по-прежнему будет социальной. Но благодаря новой формуле, прописанной в указе, увеличится в два раза. Белорусам с инвалидностью 1 или 2 группы снизят страховой стаж. Сроки будут индивидуальны. Меняются требования и к общему стажу. Инвалидам с детства увеличат пенсию по возрасту. Грозовский дом-интернат на 158 постояльцев. Посещения здесь под запретом. Две через две недели. В таком режиме работают сотрудники стационарных учреждений соцобслуживания. На время пандемии для них интернат стал вторым домом. Все для безопасности постояльцев.
В эти дни особое внимание со стороны государства тем, кто стоит на страже нашего здоровья
Не оставлять без внимания одиноких, пожилых, инвалидов - неукоснительное требование Александра Лукашенко. Тысячи человек, многие вот таким вахтовым методом, круглосуточно трудятся в домах-интернатах и территориальных центрах. В таких центрах по всей стране проживает около 21,5 тысячи человек. 14 тысяч сотрудников обеспечивают их здоровье: физическое и душевное. Медработников поддержат рублем. Так, если в организации выявлен случай инфекции - доплатят от 900 до 1,5 тысячи. При благоприятной эпидобстановке сверх начислят от 250 до 500 рублей.
Да, мы рассказали частные истории. Да, в масштабах страны, возможно, их проблемы нам не так уж и заметны. Но за каждой из этих жизненных страниц даже не судьба конкретного человека, это судьба семьи, судьба, возможно, даже не одного поколения. Большое видится на расстоянии. А у них все получится. Они были услышаны, они чувствуют, что не одни.
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Начнем с важных социальных решений, принятых в начале недели Главой государства. Все они закреплены соответствующими указами и касаются поддержки самых...
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