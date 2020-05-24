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Интервью заместителя министра труда и социальной защиты Валерия Ковалькова
24.05.2020 21:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПодробнее о том, как теперь будет распределяться необходимая помощь нуждающимся, о новшествах подписанного накануне указа наша программа поговорила с заместителем министра труда и социальной защиты Беларуси Валерием Ковальковым. Он ответил на все самые острые вопросы, в том числе, что теперь будет происходить после выхода на пенсию с гражданами, у которых неполный страховой стаж. Ранее они могли претендовать только на социальную пенсию. А также будет ли пересматриваться пенсия тем, кому она назначена до вступления указа в силу? (видео).
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Подробнее о том, как теперь будет распределяться необходимая помощь нуждающимся, о новшествах подписанного накануне указа наша программа поговорила с...
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