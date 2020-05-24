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Новая серия проекта "На контроле Президента" будет посвящена белорусской деревне

24.05.2020 21:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По последним данным, половина молодежи остается на своем первом рабочем месте в АПК. Не так уж плохо, особенно если учесть то, что еще какая-то часть молодых специалистов не уходит из сферы навсегда, а просто меняет работодателя.  И тем не менее  привлекательность жизни на селе нужно повышать. Об этом не раз говорил и Глава государства. Какой соцпакет предлагают перспективным кадрам в лучших хозяйствах страны и что сельские жители думают о жизни в городе? "Белорусская деревня" в проекте "На контроле Президента" в среду после "Панорамы".

 
 
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По последним данным, половина молодежи остается на своем первом рабочем месте в АПК. Не так уж плохо, особенно если учесть то, что еще какая-то часть молодых...
 
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