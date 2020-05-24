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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая серия проекта "На контроле Президента" будет посвящена белорусской деревне По последним данным, половина молодежи остается на своем первом рабочем месте в АПК. Не так уж плохо, особенно если учесть то, что еще какая-то часть молодых...

По последним данным, половина молодежи остается на своем первом рабочем месте в АПК. Не так уж плохо, особенно если учесть то, что еще какая-то часть молодых специалистов не уходит из сферы навсегда, а просто меняет работодателя. И тем не менее привлекательность жизни на селе нужно повышать. Об этом не раз говорил и Глава государства. Какой соцпакет предлагают перспективным кадрам в лучших хозяйствах страны и что сельские жители думают о жизни в городе? "Белорусская деревня"в среду после