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О здоровье говорили на неделе во Дворце Независимости

24.05.2020 22:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О главном - нашем здоровье - на неделе говорили во Дворце Независимости. Президент позвал в рабочий кабинет своего помощника и главу Минздрава. Повод серьезный: лицензирование медицинских услуг. Если говорить просто, лицензия - это гарантия для клиента, что процедуру ему выполнит именно медработник, а не мастер-самоучка. Внимание такого высокого уровня неслучайно: число жалоб и судебных разбирательств растет, как и число все новых услуг. Президент заметил: здесь нужна своего рода золотая середина. С одной стороны, все последние годы бизнесу упрощали работу, избавляя от ненужных барьеров. Но с другой,  на кону здоровье людей. И здесь уже не до компромиссов. Одним словом, необоснованного контроля не будет. Но там, где нужно, спросят строго. 


Журналисты знают: глава Минздрава в последние месяцы один из самых частых докладчиков Президенту


Эпидобстановка обязывает. Вот и на этот раз Александру Лукашенко представили актуальные данные. Требований к врачам, конечно, немало. Но главное остается неизменным. У Президента есть помощники в каждом регионе. Информируют ежедневно. Так, Витебск понемногу возвращается к привычной работе. Перепрофилированные когда-то под COVID больницы начинают принимать уже своих пациентов. Да и Минск тоже подтягивается. Ведь немало и других тяжелых больных, которым тоже нужна срочная помощь. 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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О главном - нашем здоровье - на неделе говорили во Дворце Независимости. Президент позвал в рабочий кабинет своего помощника и главу Минздрава. Повод серьезный:...
 
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