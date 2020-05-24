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О здоровье говорили на неделе во Дворце Независимости
24.05.2020 22:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО главном - нашем здоровье - на неделе говорили во Дворце Независимости.
Журналисты знают: глава Минздрава в последние месяцы один из самых частых докладчиков Президенту
Эпидобстановка обязывает. Вот и на этот раз Александру Лукашенко представили актуальные данные. Требований к врачам, конечно, немало. Но главное остается неизменным. У Президента есть помощники в каждом регионе. Информируют ежедневно. Так, Витебск понемногу возвращается к привычной работе. Перепрофилированные когда-то под COVID больницы начинают принимать уже своих пациентов. Да и Минск тоже подтягивается. Ведь немало и других тяжелых больных, которым тоже нужна срочная помощь.
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О главном - нашем здоровье - на неделе говорили во Дворце Независимости. Президент позвал в рабочий кабинет своего помощника и главу Минздрава. Повод серьезный:...
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