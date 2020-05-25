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С дождей началась последняя неделя мая в Беларуси
25.05.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ некоторых районах ожидаются грозы и порывистый ветер. В страну с Западной Европы пришли теплые воздушные массы. Воздух прогрелся. Сегодня до плюс 19, а завтра уже до 22 тепла.
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В некоторых районах ожидаются грозы и порывистый ветер. В страну с Западной Европы пришли теплые воздушные массы. Воздух прогрелся. Сегодня до плюс 19, а завтра уже...
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