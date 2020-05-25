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Совмин предлагает отказаться от отдельных отрядов в колониях для осужденных по наркостатьям
25.05.2020 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Национальном правовом портале опубликован
Проект документа внесен Советом министров и предлагает исключить Часть 51 статьи 71 из Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь. Эта статья предполагает, что сужденные за преступления, предусмотренные статьями 327−329 и 331 Уголовного кодекса Республики Беларусь, содержатся в исправительных учреждениях отдельно от других осужденных либо в отдельных исправительных учреждениях.
Сейчас в колониях осужденные по антинаркотическим статьям изолированы от других заключенных.
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Сейчас в колониях осужденные по антинаркотическим статьям изолированы от других заключенных.
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