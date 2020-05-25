В «Новой Боровой» установили «умные» контейнеры для мусора

Источник материала: Tut.by

В «Новой Боровой» появились «умные» контейнеры для мусора со встроенными IoT-датчиками. Устройства сообщают, когда баки пора опустошить. О новинке сообщает пресс-служба МТС.



Фото предоставлено пресс-службой МТС

Пилотный проект реализовал МТС совместно с застройщиком «А-100 Девелопмент».

Всего в жилом районе установлено 20 «умных» контейнеров. Каждый из них оснащен ультразвуковым датчиком-дальномером, измерителем угла наклона и термодатчиком.

Как только бак заполнен, информация по сети NB-IoT передается на интеллектуальную платформу. «Умная» система собирает, анализирует данные и выстраивает график работы и маршруты для вывоза отходов к ближайшему мусорному полигону. Теперь спецтранспорту не нужно тратить время впустую на объезд территории. Кроме того, IoT-датчики позволяют определить не только место, но и зафиксировать факт сбора мусора.



Фото предоставлено пресс-службой МТС

— Мы видим потенциал в использовании «умных» контейнеров для дальнейшей оптимизации вывоза коммунальных отходов. Так, в ходе реализации пилотного проекта мы выяснили, что ежедневная пиковая нагрузка в нашем районе приходится с 17 до 22 часов. В дальнейшем все накопленные данные позволят держать площадки возле домов в чистоте и рационально использовать ресурсы, — пояснила директор управляющей компании «А-100 Комфорт» Светлана Петрова.

«Умные» датчики способны работать в экстремальных погодных условиях — от 40 градусов мороза до 75 градусов жары. Корпус IoT-устройств изготовлен из ударопрочного материала, не боится воды и пыли. Сами приборы отличаются низким энергопотреблением и прослужат шесть лет без замены.