ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Платье с рукавами буфами - хит сезона

25.05.2020 21:14 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Антиобраз

К платью с рукавами буфами всегда можно добавить босоножки и клатч, таким образом получить вечерний лук. Это очень хорошо, но жалко такое платье использовать всего 1 или 2 раза для особых случаев.

Что в тренде?

А платья с буфами, между прочим, хит сезона. В тренде гипертрофированные рукава, 80-е и викторианский стиль. Так что пышные фонарики - это тройное комбо. И если в прошлом году дизайнеры только нащупывали модную нить, то в 2020 экспериментируют с буфами на полную катушку. Объемы стали больше, идеи оригинальнее. Рукавами-фонариками дополняют и величавые платья-макси и дерзкие мини. Романтизм смешивают с авангардом. Такие произведения модного искусства просто необходимо демонстрировать на публике.

Трендовый образ № 1

Чтобы получить повседневный городской образ, достаточно поменять аксессуары. Выбираем белые удобные мюли и сумку кросс-боди в тон обуви.

Трендовый образ № 2

Еще более удобный и трендовый лук получаем, если совместить платье с буфами со спортивными аксессуарами. Трендовые кроссовки в тон платью, панама из модного денима, очки на цепочке и плюс объемная сумка-клатч  - равно стиль и комфорт. 

Модный лайфхак

Как понять, покупать или не покупать понравившуюся вам вещь? Подумайте, можете ли вы с этой вещью создать 3 образа. Если да, все хорошо. Покупаем. Инвестиции оправданы. Если нет, есть риск, что эта вещь станет вампиром в вашем шкафу. 

Модные выводы

Платье с романтичными рукавами часто комплектуют только вечерними элементами и выгуливают только по праздникам.

Но буфы уместны каждый день в городской обстановке. Например, с мюлями и сумкой кросс-боди. 

Рукава-фонарики сейчас актуально миксовать и со спортивными деталями - кроссовками, панамой, объемной сумкой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антиобраз К платью с рукавами буфами всегда можно добавить босоножки и клатч, таким образом получить вечерний лук. Это очень хорошо, но жалко такое платье...
 
Новости дня
Новости общества
 
Совмин предлагает отказаться от отдельных отрядов в колониях для осужденных по наркостатьям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
25.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика