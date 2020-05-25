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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Платье с рукавами буфами - хит сезона Антиобраз К платью с рукавами буфами всегда можно добавить босоножки и клатч, таким образом получить вечерний лук. Это очень хорошо, но жалко такое платье...

К платью с рукавами буфами всегда можно добавить босоножки и клатч, таким образом получить вечерний лук. Это очень хорошо, но жалко такое платье использовать всего 1 или 2 раза для особых случаев.А платья с буфами, между прочим, хит сезона. В тренде гипертрофированные рукава, 80-е и викторианский стиль. Так что пышные фонарики - это тройное комбо. И если в прошлом году дизайнеры только нащупывали модную нить, то в 2020 экспериментируют с буфами на полную катушку. Объемы стали больше, идеи оригинальнее. Рукавами-фонариками дополняют и величавые платья-макси и дерзкие мини. Романтизм смешивают с авангардом. Такие произведения модного искусства просто необходимо демонстрировать на публике.Чтобы получить повседневный городской образ, достаточно поменять аксессуары. Выбираем белые удобные мюли и сумку кросс-боди в тон обуви.Еще более удобный и трендовый лук получаем, если совместить платье с буфами со спортивными аксессуарами. Трендовые кроссовки в тон платью, панама из модного денима, очки на цепочке и плюс объемная сумка-клатч - равно стиль и комфорт.Как понять, покупать или не покупать понравившуюся вам вещь? Подумайте, можете ли вы с этой вещью создать 3 образа. Если да, все хорошо. Покупаем. Инвестиции оправданы. Если нет, есть риск, что эта вещь станет вампиром в вашем шкафу.Платье с романтичными рукавами часто комплектуют только вечерними элементами и выгуливают только по праздникам.Но буфы уместны каждый день в городской обстановке. Например, с мюлями и сумкой кросс-боди.Рукава-фонарики сейчас актуально миксовать и со спортивными деталями - кроссовками, панамой, объемной сумкой.