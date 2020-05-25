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Пожароопасная обстановка в лесах стабилизировалась — Минлесхоз

25.05.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Пожароопасная обстановка в лесах стабилизировалась — Минлесхоз
Фото из архива

Пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась. Об этом сегодня во время аппаратного совещания рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

«На данный момент практически везде установился 1-2 класс пожарной опасности, лишь в отдельных регионах — 3-й. Пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась», — сказал Валентин Шатравко.

С начала года в лесном фонде Минлесхоза произошло 737 случаев возгорания. Общая площадь пожаров составила более 6,3 тыс. га, средняя — 8,5 га. По словам первого замминистра, несмотря на увеличение практически в два раза количества лесных пожаров, площадь возгораний по сравнению с прошлым годом уменьшилась. Это говорит о том, что значительное количество очагов удается обнаружить и ликвидировать на ранней стадии.

По мнению специалистов, запреты на посещение лесов позволили предотвратить еще большее количество возгораний в лесном фонде. Сейчас в регионах эти ограничения полностью сняты.

В лесхозах насчитывается 257 пожарно-химических станций, а также 663 пункта противопожарного инвентаря, которые укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Есть 538 пожарных автомобилей, более 1 тыс. почвообрабатывающих орудий для прокладки минерализованных полос, 349 лесопожарных модулей, 1849 мотопомп, 786 емкостей для воды, более 336 км пожарных рукавов, 12,7 тыс. ранцевых опрыскивателей, 929 бензопил. Кроме того, создана сеть из 656 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из которых 594 оборудованы средствами видеонаблюдения за состоянием лесного фонда.

БелТА

 
 
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Фото из архива Пожароопасная обстановка в лесном фонде стабилизировалась. Об этом сегодня во время аппаратного совещания рассказал первый заместитель министра
 
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