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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента". Белорусская деревня. Смотрите в среду вечером на "Беларусь 1" Среди выпускников региональных школ набирает популярность целевое обучение по сельхозспециальностям, сообщает Министерство сельского хозяйства. Всего в...

Среди выпускников региональных школ набирает популярность целевое обучение по сельхозспециальностям, сообщает Министерство сельского хозяйства. Всего в учреждениях образования среднего специального и высшего звена обучается более 3 тысяч целевиков. По мнению работодателей, именно такие кадры больше замотивированы на работу в АПК, показывают лучшие результаты и в итоге остаются жить в сельской местности. Что такое дауншифтинг по-белорусски? Какой соцпакет предлагают перспективным кадрам в лучших хозяйствах страны, и что сельские жители думают о жизни в городе? "Белорусская деревня" в- смотрите в среду вечером, сразу после