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"На контроле Президента". Белорусская деревня. Смотрите в среду вечером на "Беларусь 1"
25.05.2020 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСреди выпускников региональных школ набирает популярность целевое обучение по сельхозспециальностям, сообщает Министерство сельского хозяйства. Всего в учреждениях образования среднего специального и высшего звена обучается более 3 тысяч целевиков. По мнению работодателей, именно такие кадры больше замотивированы на работу в АПК, показывают лучшие результаты и в итоге остаются жить в сельской местности. Что такое дауншифтинг по-белорусски? Какой соцпакет предлагают перспективным кадрам в лучших хозяйствах страны, и что сельские жители думают о жизни в городе? "Белорусская деревня" в
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Среди выпускников региональных школ набирает популярность целевое обучение по сельхозспециальностям, сообщает Министерство сельского хозяйства. Всего в...
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