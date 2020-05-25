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"На контроле Президента". Белорусская деревня. Смотрите в среду вечером на "Беларусь 1"

25.05.2020 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Среди выпускников региональных школ набирает популярность целевое обучение по сельхозспециальностям, сообщает Министерство сельского хозяйства. Всего в учреждениях образования среднего специального и высшего звена обучается более 3 тысяч целевиков. По мнению работодателей, именно такие кадры больше замотивированы на работу в АПК, показывают лучшие результаты и в итоге остаются жить в сельской местности. Что такое дауншифтинг по-белорусски? Какой соцпакет предлагают перспективным кадрам в лучших хозяйствах страны, и что сельские жители думают о жизни в городе? "Белорусская деревня" в проекте "На контроле Президента" - смотрите в среду вечером, сразу после "Панорамы"

 
 
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Среди выпускников региональных школ набирает популярность целевое обучение по сельхозспециальностям, сообщает Министерство сельского хозяйства. Всего в...
 
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