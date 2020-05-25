Дождливая погода и до +22°С ожидается в Беларуси на этой неделе

Фото из архива

Дождливая погода и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«На календаре последняя неделя мая. Чаще всего у нее есть летние черты. Но в этом году после длительного периода холодной погоды ожидается только восстановление температурного режима, характерного для последних чисел мая, — отметили в Белгидромете. — По предварительному прогнозу, летней погоды на этой неделе не предвидится, но радует то, что прекратятся заморозки. И хотя активные циклоны будут далеко от наших границ, так как воздушная масса наполнена влагой и неустойчива, облаков и дождей будет много. Особенно нужны осадки по югу страны, где местами пока выпало только около 30% месячной нормы».

Во вторник, 26 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-восточный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем — 16-22 градуса тепла.

В среду, 27 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами по стране пройдут короткие грозовые дожди. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северный, северо-западный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем — плюс 15-21 градус.

В четверг, 28 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью будет преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут недолго клубиться слабые туманы. Ветер прогнозируется северо-западный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, днем — 15-21 градус тепла.

В пятницу и предстоящие выходные под влиянием малоподвижного фронтального раздела уплотнится облачность, во многих районах страны пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы в основном составит 6-12 градусов выше нуля, в середине дня будет плюс 13-20 градусов.

БелТА