Погода на неделю: до настоящего лета нам еще далеко, но хотя бы прекратятся заморозки

Источник материала: Tut.by

На этой неделе потеплеет, но будет облачно и дождливо. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

26 мая, во вторник, ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4…10 °С, максимальная днем +16…22 °С.

27 мая, в среду, облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами по стране пройдут короткие грозовые дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-западный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4…10 °С, днем +15…21 °С.

28 мая, в четверг, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут недолго клубиться слабые туманы. Ветер северо-западный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4…10 °С, днем +15…21 °С.

В пятницу и в предстоящие выходные под влиянием малоподвижного фронтального раздела уплотнится облачность. Во многих районах Беларуси пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы в основном +6…12 °С, в середине дня +13…20 °С.