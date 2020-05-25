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Погода на неделю: до настоящего лета нам еще далеко, но хотя бы прекратятся заморозки
25.05.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой неделе потеплеет, но будет облачно и дождливо. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
26 мая, во вторник, ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-восточный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4…10 °С, максимальная днем +16…22 °С.
27 мая, в среду, облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами по стране пройдут короткие грозовые дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северный, северо-западный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4…10 °С, днем +15…21 °С.
28 мая, в четверг, облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по стране кратковременные дожди. В дневные часы возможны грозы. Ночью и утром в низких местах и вблизи водоемов могут недолго клубиться слабые туманы. Ветер северо-западный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4…10 °С, днем +15…21 °С.
В пятницу и в предстоящие выходные под влиянием малоподвижного фронтального раздела уплотнится облачность. Во многих районах Беларуси пройдут дожди, местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы в основном +6…12 °С, в середине дня +13…20 °С.
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На этой неделе потеплеет, но будет облачно и дождливо. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
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