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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Способы нарезки сыра с плесенью Свежая редиска и сыр с плесенью - просто фейерверк вкуса! Но это у французов для его нарезки имеется специальный нож со струной. А нам придется прибегнуть к...

Свежая редиска и сыр с плесенью - просто фейерверк вкуса! Но это у французов для его нарезки имеется специальный нож со струной. А нам придется прибегнуть к народным хитростям.Народные средства с вопросамиИтак, нежный сыр попытаемся нарезать при помощиНож с тонким лезвием перед нарезкой нужно обмакнуть в кипятке. Тогда капризный липкий сыр будет резаться легко. Посмотрим.Проверяем следующий совет. Лезвие смазываем растительным маслом. В таком виде нож должен справиться с мягкой субстанцией.К испытанию приступает зубная нить! Натягиваем ее и пытаемся аккуратно отпилить ломтики деликатеса.Леска действует аналогичным образом. Имитируем тот самый нож со струной. Не супер удобно, но дело продвигается.1. Горячее лезвие справилось с задачей великолепно! Идеально ровные ломтики появляются на сырной тарелке за несколько секунд! Браво!2. Масло на ноже - плохая идея. Режется так себе, да еще появляется дополнительный привкус. Гурманы не одобрят.3. Зубная нить работает, хотя придется поднапрячься и приноровиться. И если зубная нить попадется с мятным вкусом, деликатес опять-таки пострадает.4. Леска дополнительных привкусов после себя не оставляет. А действует так же хорошо, как и зубная нить. Отличная замена ножу в походных условиях!