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Способы нарезки сыра с плесенью
25.05.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвежая редиска и сыр с плесенью - просто фейерверк вкуса! Но это у французов для его нарезки имеется специальный нож со струной. А нам придется прибегнуть к народным хитростям.
Народные средства с вопросами
Итак, нежный сыр попытаемся нарезать при помощи горячей воды, растительного масла, зубной нити и лески.
Тестирование
Нож с тонким лезвием перед нарезкой нужно обмакнуть в кипятке. Тогда капризный липкий сыр будет резаться легко. Посмотрим.
Проверяем следующий совет. Лезвие смазываем растительным маслом. В таком виде нож должен справиться с мягкой субстанцией.
К испытанию приступает зубная нить! Натягиваем ее и пытаемся аккуратно отпилить ломтики деликатеса.
Леска действует аналогичным образом. Имитируем тот самый нож со струной. Не супер удобно, но дело продвигается.
Итоги и оценки
1. Горячее лезвие справилось с задачей великолепно! Идеально ровные ломтики появляются на сырной тарелке за несколько секунд! Браво!
2. Масло на ноже - плохая идея. Режется так себе, да еще появляется дополнительный привкус. Гурманы не одобрят.
3. Зубная нить работает, хотя придется поднапрячься и приноровиться. И если зубная нить попадется с мятным вкусом, деликатес опять-таки пострадает.
4. Леска дополнительных привкусов после себя не оставляет. А действует так же хорошо, как и зубная нить. Отличная замена ножу в походных условиях!
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Свежая редиска и сыр с плесенью - просто фейерверк вкуса! Но это у французов для его нарезки имеется специальный нож со струной. А нам придется прибегнуть к...
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