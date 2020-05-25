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Способы нарезки сыра с плесенью

25.05.2020 21:42 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свежая редиска и сыр с плесенью - просто фейерверк вкуса! Но это у французов для его нарезки имеется специальный нож со струной. А  нам придется прибегнуть к народным хитростям.   

Народные средства с вопросами 

Итак, нежный сыр  попытаемся нарезать при помощи горячей воды, растительного масла, зубной нити и лески

Тестирование


Нож с тонким лезвием перед нарезкой нужно обмакнуть в кипятке. Тогда капризный липкий сыр будет резаться легко. Посмотрим.   

Проверяем следующий совет. Лезвие смазываем растительным маслом. В таком виде нож должен справиться с мягкой субстанцией. 

К испытанию приступает зубная нить! Натягиваем ее и пытаемся аккуратно отпилить ломтики деликатеса.   

Леска действует аналогичным образом. Имитируем тот самый нож со струной. Не супер удобно, но дело продвигается.  

Итоги и оценки 


1. Горячее лезвие справилось с задачей великолепно! Идеально ровные ломтики появляются на сырной тарелке за несколько секунд! Браво!   

2. Масло на ноже - плохая идея. Режется так себе, да еще появляется дополнительный привкус. Гурманы не одобрят.

3. Зубная нить работает, хотя придется поднапрячься и приноровиться. И если зубная нить попадется с мятным вкусом, деликатес опять-таки пострадает. 

4. Леска дополнительных привкусов после себя не оставляет. А действует так же хорошо, как и зубная нить. Отличная замена ножу в походных условиях! 

 
 
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Свежая редиска и сыр с плесенью - просто фейерверк вкуса! Но это у французов для его нарезки имеется специальный нож со струной. А  нам придется прибегнуть к...
 
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