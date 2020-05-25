За убийство матушки из Озаричей прокурор просит 25 лет. Вдовец: «Я бы дал больше. Но на все воля Божья»

Источник материала: Tut.by

В Гомельском областном суде слушают дело о жестоком убийстве жены православного священника из Озаричей. Обвиняемый — 23-летний житель Калинковичского района Виктор Морозов. Его судят за разбой с проникновением в жилище, убийство с особой жестокостью и угон. Потерпевшими по делу проходят муж убитой и их сын.





Сегодня суд изучал изъятые с места преступления вещественные доказательства. Это несколько внушительного размера коробок. Внутри — одежда обвиняемого, личные вещи убитой и ее мужа, несколько ножей, изъятых по месту жительства потерпевших, фрагмент ДСП со следами крови, битые вазы, мобильные телефоны потерпевших, покрывало, которым батюшка накрыл супругу, когда обнаружил ее мертвую на полу.



Вещдоки с места преступления

Самый главный вещдок — обломанный клинок ножа.

— Это тот клинок [о котором обвиняемый говорил в ранее данных показаниях]? — спрашивает судья.

— С места преступления.

— Как он оказался в таком виде?

— Не помню.

Позже судья достал из коробки и рукоять ножа.

— Это тот нож, который я давал ему, им [работникам] нечем было резать, чтобы кушать, — уточнил батюшка.





После изучения вещдоков в суде приступили к прениям.

Слово взяла гособвинитель: «Сначала ударил женщину ножом в грудную клетку, затем забежал в дом, там продолжал избивать потерпевшую… Нанес не менее 62 ударов ножом, руками, ногами и тупыми предметами… Смерть наступила от множественных травм и потери крови».

Обвиняемый осознавал свои поступки и действовал с особой жестокостью, считает прокурор. Обстоятельств, смягчающих вину Морозова, нет.

А вот отягчающих обстоятельств, по мнению обвинения, хватает. Среди них — непогашенная судимость и совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Гособвинение просит назначить Морозову наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Батюшка-вдовец считает наказание слишком мягким: «Я бы дал больше. Но на все воля Божья». Он заявил требование о компенсации морального вреда в 150 тысяч рублей.



Фото со страницы Татьяны в «Одноклассниках»

Адвокат считает наказание Морозову излишне суровым. Вину он, кстати, признает не полностью. Например, обвиняемый пояснял, что не имел умысла на лишение жизни матушки и нанес ей только «некоторое количество» ударов, никаких, мол, «многочисленных ударов ногами и руками» не наносил.

— В суде он подробно рассказал, как совершал преступления, — и в этом он раскаялся. Те показания, которые мой подзащитный давал на стадии предварительного следствия, следует оценивать критически. В судебном заседании просил признать их недостоверными, так как вынужден был оговорить себя в связи с тем, что ранее, когда он привлекался к уголовной ответственности, к нему применялось психологическое насилие — и, по его словам, он считал, что ему никто не поверит.

Также адвокат напомнила о положительных характеристиках с мест учебы и места работы обвиняемого: в них называются такие качества, как трудолюбие, отзывчивость и безотказность.

Последнее слово обвиняемого суд выслушает 29 мая. Тогда же, предположительно, будет вынесен приговор.

Напомним , тело жены священника с ножевыми ранениями нашли в доме в городском поселке Озаричи Калинковичского района утром 2 октября 2019 года. Сначала по подозрению в жестоком убийстве милиция задержала 47-летнего мужа убитой — батюшку местного храма, потом вышли на след другого человека, причастного к совершению преступления.

Позже следствию удалось разобраться, что и как произошло.

1 октября прошлого года 23-летний житель деревни Вязовица, бывший в тот день в поселке Озаричи, работал в местном храме. После окончания трудового дня молодой человек созвонился со своей девушкой. Они поссорились, он выпил. Потом, по его словам, решил угнать принадлежавший батюшке Volkswagen Transporter и съездить на нем к девушке. Он пошел к дому настоятеля храма. Пытался завести автомобиль. На шум вышла матушка. Тогда обвиняемый нанес ей удар ножом и проник в дом. Затем он избил 42-летнюю женщину, нанес ей множество ударов ножом по различным частям тела. Супруг все это время крепко спал, так как накануне выпил.

Молодой человек забрал ключи от автомобиля, 20 долларов, тысячу российских рублей, смартфон и уехал. На молочно-товарной ферме в родной деревне наехал на мусорный контейнер. О ДТП стало известно милиции. Вскоре эксперты сообщили следователям, что изъятый с места происшествия след участка ладони совпал со следами ладоней парня из Вязовицы. На следующий день, 3 октября, Морозов был задержан. Позже у него нашли клинок ножа, рукоятка которого была ранее обнаружена у дома матушки.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и хулиганства.