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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские производители бумажной упаковки могут заместить 30-50 % потребительских полиэтиленовых пакетов Белорусские производители бумажной упаковки могут обеспечить замену от 30 % до 50 % потребительских полиэтиленовых пакетов, сообщили в руководстве концерна...

Белорусские производители бумажной упаковки могут обеспечить замену от 30 % до 50 % потребительских полиэтиленовых пакетов, сообщили в руководстве концерна "Беллесбумпром". Существующие сегодня в стране мощности позволяют также заместить 15 % лотков для упаковки яиц. Планируется увеличить мощности в производстве сырья для экологически безопасной упаковки, реализовать ряд инвестиционных проектов, которые помогут в ближайшей перспективе еще более существенно сократить использование в стране пластиковой тары.