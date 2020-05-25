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Белорусские производители бумажной упаковки могут заместить 30-50 % потребительских полиэтиленовых пакетов

25.05.2020 11:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские производители бумажной упаковки могут обеспечить замену от 30 % до 50 % потребительских полиэтиленовых пакетов, сообщили в руководстве концерна "Беллесбумпром". Существующие сегодня в стране мощности позволяют также заместить 15 % лотков для упаковки яиц. Планируется увеличить мощности в производстве сырья для экологически безопасной упаковки, реализовать ряд инвестиционных проектов, которые помогут в ближайшей перспективе еще более существенно сократить  использование в стране пластиковой тары.

 
 
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Белорусские производители бумажной упаковки могут обеспечить замену от 30 % до 50 % потребительских полиэтиленовых пакетов, сообщили в руководстве концерна...
 
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