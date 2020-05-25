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Весна пришла. Погода в Гомеле на неделе
25.05.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В свою последнюю неделю май, наконец, одумался и взялся за дело. В ближайшие дни,
В понедельник и вторник +18 °C и временами дожди.
В среду +17 °C, облачно с прояснениями, местами дожди и грозы.
В четверг — на пару градусов теплее, солнечно и безветренно.
В пятницу — небольшое похолодание до +16 °C с порывами ветра до 15 м/с и дожди.
Хорошей недели, друзья!
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В свою последнюю неделю май, наконец, одумался и взялся за дело. В ближайшие дни, обещает pogoda.by, к гомельчанам вернется долгожданное тепло.
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