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Весна пришла. Погода в Гомеле на неделе

25.05.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В свою последнюю неделю май, наконец, одумался и взялся за дело. В ближайшие дни, обещает pogoda.by, к гомельчанам вернется долгожданное тепло.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В понедельник и вторник +18 °C и временами дожди.

В среду +17 °C, облачно с прояснениями, местами дожди и грозы.

В четверг — на пару градусов теплее, солнечно и безветренно.

В пятницу — небольшое похолодание до +16 °C с порывами ветра до 15 м/с и дожди.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В свою последнюю неделю май, наконец, одумался и взялся за дело. В ближайшие дни, обещает pogoda.by, к гомельчанам вернется долгожданное тепло.
 
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