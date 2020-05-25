Минчанин сообщил о минировании ТЦ. А потом перезвонил и сказал, что пошутил

Источник материала: Tut.by

На линию «101» позвонил мужчина и сообщил: заминирован торговый центр «Дана Молл». Через несколько минут он снова перезвонил и сказал, что пошутил. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

— Сотрудники милиции быстро установили личность шутника: им оказался житель Первомайского района, 1965 года рождения, — говорит официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — Эвакуация граждан из торгового центра не проводилась. Мужчину доставили в Первомайское РУВД для разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об опасности.

Подобные сообщения серьезно вредят экономике якобы заминированных объектов, нарушают их работу и доставляют неудобства гражданам. Проверка таких сигналов требует немалых усилий различных служб.

Заведомо ложное сообщение об опасности влечет уголовную ответственность (ст. 340 УК Республики Беларусь), которая наступает с 14 лет. Предусмотренное наказание в зависимости от размера причиненного ущерба, тяжести наступивших последствий и других обстоятельств — от штрафа до 7 лет лишения свободы. Под крупным размером ущерба, который повлекло подобное сообщение, подразумевают урон на сумму, которая в 250 и более раз превышает одну базовую величину. Под тяжкими последствиями можно рассматривать нарушение работы вокзалов, общественного транспорта, аэропортов, срыв массового мероприятия.