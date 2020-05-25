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Дожди, но тепло. Погода в Гродно на последней майской неделе
25.05.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя неделя мая не принесет ничего хорошего — почти все время будет дождливо, правда, тепло,
В понедельник все время будет облачно, возможны дожди. Воздух днем прогреется до +15 °С.
Во вторник — переменная облачность. Утром — ясно, все остальное время — облачно и дожди, небольшой ветер. Температура воздуха — +16…18 °С.
В среду утром — переменная облачность, днем и вечером облачно и дожди. Слабый ветер. Днем — до +19 °С.
В четверг сплошная облачность и дожди. Днем — +15 °С.
В пятницу опять дожди. Днем будет до +15 °С.
Хорошей недели — и оставайтесь дома!
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Последняя неделя мая не принесет ничего хорошего - почти все время будет дождливо, правда, тепло.
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