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В атмосфере - перезагрузка. Все о погоде в Витебске на неделе
25.05.2020 15:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последние дни мая в Витебске будут довольно теплыми: на неделе можно ждать до 19 градусов тепла,
В понедельник облачно, возможен дождь. Днем — +13…15 °C.
Во вторник потеплеет еще больше: +16…18 °C. Но не забывайте зонтик.
Среда и четверг будут дождливыми, пасмурными, днем до +17 °C.
В пятницу днем воздух прогреется до +17…19 °C. По предварительному прогнозу, это единственный день на рабочей неделе без дождя.
Хорошей вам недели, друзья!
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Последние дни мая в Витебске будут довольно теплыми: на неделе можно ждать до 19 градусов тепла.
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