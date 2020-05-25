В атмосфере - перезагрузка. Все о погоде в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Последние дни мая в Витебске будут довольно теплыми: на неделе можно ждать до 19 градусов тепла, сообщает Белгидромет. В атмосфере произойдет перезагрузка. «Мешок холода», в который попала Беларусь, рассосется.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В понедельник облачно, возможен дождь. Днем — +13…15 °C.

Во вторник потеплеет еще больше: +16…18 °C. Но не забывайте зонтик.

Среда и четверг будут дождливыми, пасмурными, днем до +17 °C.

В пятницу днем воздух прогреется до +17…19 °C. По предварительному прогнозу, это единственный день на рабочей неделе без дождя.

Хорошей вам недели, друзья!

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