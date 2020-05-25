В Пинском районе завершено проектирование первого в области инклюзивного пляжа

Источник материала: Полесская правда



Уникальный объект с выходом на воду для людей в инвалидной коляске планируют оборудовать на Погостском водохранилище.

На днях состоялась встреча руководства Пинского райисполкома с общественностью – авторами идеи создания в регионе инклюзивного пляжа. Инициаторами установки конструкции с выходом на воду для людей с особенностями физического развития год назад выступило общественное объединение «С добротой по миру». Пинский райисполком поддержал инициативу волонтеров и приступил к проработке практических вопросов реализации проекта.

Теперь настал момент обсудить, как властями развивается идея общественности.

С самого начала райисполкомом было предложено оборудовать объект на Погостском водохранилище на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Світанак». Здесь имеется подходящий пляж с пологим дном, он огражден, охраняется, имеется сопутствующая инфраструктура. Решили делать инклюзивный пляж не просто одним элементом «прибрежного пандуса», а подойти к делу основательно.







Заказчиком проектно-сметной документации выступил «Світанак». За разработку проекта в качестве спонсора взялось архитектурно-планировочное бюро Пинского района. Проектировщики предусмотрели комплекс элементов для отдыха у воды людей с особенностями физического развития. Планируется оборудовать беседки, раздевалки, скамейки, шезлонги, малые архитектурные формы, урны для мусора, спуск в воду и дорожки с мелкоштучной плиткой.

Обсудив с руководителем ОО «С добротой по миру» Максимом Янковичем некоторые детали будущей зоны отдыха, заместитель председателя Пинского райисполкома Сергей Жидецкий дал поручение доработать проект и оперативно предоставить его визуализацию на публичное обозрение.

Юрий БУШИК,

начальник отдела идеологической работы

и по делам молодежи райисполкома