   Подвигу народа жить в веках

Источник материала: Лепельский край



Есть дни, значение которых не может уменьшить время. Есть события, которые остаются в людской памяти навечно. 75 лет назад над искалеченным войной миром прозвучало долгожданное слово «Победа!».

В преддверии празднования Дня Победы, в рамках акции «Беларусь помнит. Помним каждого» на территории воинского кладбища военного госпиталя города Лепеля прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику.

Это делается, чтобы почтить память погибших и не дать забыть живущим. Великая Победа навсегда останется героической вершиной истории нашей страны.

На торжественном митинге, посвященном 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, присутствовали председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, депутат областного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва от Витебской области Юрий Деркач, депутат по Боровскому избирательному округу №13 Витебского областного Совета депутатов, военный комиссар Витебской области полковник Руслан Шкодин и другие уважаемые гости, а также представители районной власти во главе с председателем райисполкома Михаилом Киселевичем.

Перед присутствующими выступил Владимир Терентьев, который вспомнил о подвиге нашего героического народа, трагизме тех далеких событий. Владимир Владимирович выразил благодарность 52-му отдельному специализированному поисковому батальону за работу, которую проводят на протяжении десятилетий, а также районным исполнительному комитету и Совету депутатов. Кроме этого, он наградил Почетной грамотой Витебского областного исполнительного комитета за активное участие в общественной жизни Лепельского района, большой личный вклад в общественно-патриотическую и поисковую работу на территории Лепельского района Валерия Тухто, учителя истории ГУО «Слободская ясли-сад средняя школа Лепельского района».

— Лепельщина знает, какой ценой досталась Великая Победа. Согласно архивным данным, за годы войны наш район потерял более десяти тысяч человек. Поэтому на протяжении нескольких поколений мир для нас — величайшая ценность, — в своем выступлении отметил Михаил Киселевич. — Увековечивание памяти погибших продолжается и сегодня.

Останки 110 человек, погибших в годы войны, были перезахоронены на территории данного военного кладбища только за последние 16 лет. На данный момент здесь захоронено около двухсот человек. Всего же в районе более 50 воинских захоронений, в том числе около 30 братских могил.

Почти каждая семья Лепельщины хранит свою историю, связанную с войной, помнит и чтит родственников-героев. Нас, живущих под мирным небом, объединяют глубокие чувства к нашим отцам, дедам, прадедам.

Михаил Леонидович поздравил всех с Днём Победы, пожелал здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над родной Беларусью.

На торжественном митинге минутой молчания почтили память известных и безымянных солдат, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагерей, мирных жителей, — всех, чьи жизни унесла война, а также ветеранов Великой Отечественной войны, ушедших от нас уже в мирное время!

После этого были возложены венки к обновленному памятнику солдату времен Великой отечественной войны.

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75-летие Великой Победы – замечательный повод для подарков и приятных сюрпризов. И они не заставляют себя ждать: город растёт, развивается и благоустраивается.

Всё большую популярность среди лепельчан приобретает здоровый образ жизни. И это не просто дань моде, а осознание нами необходимости заботиться о своём здоровье и заниматься спортом.

Благодаря финансированию ассоциации «Белорусская федерация футбола» и районному исполнительному комитету в лице председателя Михаила Киселевича наш город получил в подарок мини-футбольное поле. Оно ориентировано на создание необходимой инфраструктуры для популяризации и развития детского спорта в Лепельском районе.

Размер поля 20 на 40 метров, искусственное анти-скользящее покрытие, разметка, ворота, высокие ограждения – современная площадка разместилась на территории двух учреждений образования и прекрасно вписалась в инфраструктуру нашего города. Это абсолютно европейский стандарт.

Перед присутствующими на открытии этого ценного для лепельской молодежи объекта выступил председатель райисполкома Михаил Киселевич. Михаил Леонидович отметил, что наш край славится своими спортивными традициями, которые сегодня хранят ветераны спортивного движения, тренерский состав и продолжает активная молодежь. Наша особая гордость – это спортсмены, представляющие и защищающие честь района на соревнованиях различного уровня.

Хочется отметить команду футболистов «Юность» государственного учреждения «Лепельский физкультурно-оздоровительный центр», директора центра Сергея Буйницкого, тренерский состав в лице Александра Прицкера и Виктора Прохорова, игроков команды ФК «Лепель», золотых призеров чемпионатов Витебской области по футболу 2016, 2017 и 2019 годов, ветеранов футбола и спонсоров.

Детская футбольная команда «Юность» — ежегодный участник соревнований по футболу на призы Президентского спортивного клуба «Кожаный мяч» и «Колосок», неоднократный победитель и призер республиканских финальных, областных и зональных соревнований.















Наши спортсмены выступают на международных, республиканских и областных спортивных соревнованиях по футболу, гандболу, боксу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, самбо. Победителями и призерами международных, республиканских и областных соревнований в 2019 году стало 105 юношей и девушек.

78 спортсменам-учащимся присвоены I, II, III спортивные разряды. В высшее звено передано четыре учащихся. Команда ФК «Лепель» — чемпион Витебской области по футболу. Успешно выступают сборные команды района в областных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» среди детей и подростков по месту жительства на призы Президентского спортивного клуба. Также Лепельщина гордится своими уроженцами, имена которых благодаря спортивным достижениям известны всему миру.

Открытие футбольного поля очень важно для нашего района. Сегодня это один из необходимых объектов новой социальной инфраструктуры города, который построен с целью популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи, предоставления им возможности заниматься спортом и активно проводить свой досуг. Новое поле позволит ребятам совершенствовать свои футбольные навыки, активно развиваться. Возможно, именно на нашем поле будут играть и расти новые чемпионы.

Михаил Леонидович выразил искреннюю благодарность Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и вручил благодарственные письма заместителю председателя Ассоциации Михаилу Никифоровичу Вергеенко, руководителям организаций и предприятий района за помощь, поддержку и большой вклад в развитие физической культуры и спорта в нашем районе, пожелал всем крепкого здоровья, творческого вдохновения, больших побед во славу белорусского спорта, а юным спортсменам достичь заветных высот и завоевать все золото спортивных соревнований!

Также на торжественном открытии объекта приятным сюрпризом стал сертификат на сумму 75 тысяч рублей на приобретение микроавтобуса газель Next для районного физкультурно-оздоровительного центра, который был вручен Елене Скорбо, заведующему сектором спорта и туризма райисполкома.

— Первостепенная задача нашей ассоциации – создание инфраструктуры, которая позволяет выращивать хороших спортсменов, которые будут достойно представлять нашу республику, ее честь в спортивных соревнованиях международного уровня. Уверен, что на вашей площадке вырастут настоящие звезды белорусского футбола… — сказал Михаил Вергеенко и вручил молодым спортсменам подарки.

Сам Михаил Никифорович был чемпион Советского Союза 1982 года в составе минского «Динамо», серебряный призер молодежного чемпионата Европы 1972 года в составе сборной СССР, без преувеличения, легенда белорусского футбола.

После того, как была перерезана символическая красная ленточка, право совершить первый удар по футбольному мячу на новой площадке было предоставлено председателю районного исполнительного комитета Михаилу Киселевичу.

Музыкальную композицию для всех присутствующих на мероприятии подарили лепельские артисты Ирина Бусова, Александр Михно и Виталий Хватынец.

Хочется также отметить, что работа по благоустройству нашего города не останавливается. Так, например, современный вид приобрела территория возле государственного учреждения «Лепельский районный центр гигиены и эпидемиологии», где обустроено крыльцо, учитывая безбарьерный доступ для людей с инвалидностью, уложена тротуарная плитка, появились и красивые зеленые насаждения. На благоустройство территории израсходовано около 15 тысяч рублей.

Наталья ХРАПОВИЦКАЯ.