Когда учительство — смысл жизни

Источник материала: Чырвоны прамень

В школах нашего района трудится много талантливых педагогов, настоящих мастеров своего дела. Сегодня расскажем об учителе русского языка и литературы средней школы №4 г.Чашники Тамаре Владимировне Нестерёнок. «Человек справедливый, творческий, тактичный, умеющий заинтересовать учеников», — хорошие отзывы про этого педагога слышны из уст родителей и самих учеников.

Тамара Владимировна родом из Замошья Краснолукского сельского совета. Выросла она в многодетной семье. Отец работал в леспромхозе. Про него Тамара Владимировна говорит по-особенному, тепло: «Трудиться нас научил именно отец. Он много внимания уделял чтению книг, знал, как увлечь малышей рассказами». Помнит, что отец сам читал им, а когда подросли, то читали книги и обсуждали прочитанное вместе. Зимние вечера всегда с удовольствием проводили за шашками и шахматами. Мама Тамары, Раиса Дмитриевна Антипенко, была человеком уважаемым. Работала учителем белорусского и немецкого языка в Замошской школе. К ней частенько приходили за советом. К тому же она обладала прекрасным голосом, пела народные песни…. Именно её личный пример стал определяющим для Тамары Владимировны в выборе профессии. Тогда твёрдо решила свою жизнь связать с педагогикой. И не ошиблась, работу очень любит.

В 1987 году окончила Витебский государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности русский язык и литература. Распределилась в свой район, и вот уже на педагогическом поприще более 34 лет, имеет высшую квалификационную категорию. Её педагогическое кредо: «Учить детей, учиться у детей, учиться вместе с детьми». Умеет находить общий язык с людьми. Старается быть для детей не только учителем, но и человеком, которому можно довериться, с которым можно посоветоваться, к которому можно прийти со своими проблемами.

В средней школе №4 Тамара Владимировна работает 9-й год, до этого более 20 лет трудилась в СШ №3 райцентра. За плечами и двухлетний опыт работы директором Бордиловской школы.

Жизненный принцип Тамары Владимировны прост: «К детям нужно идти только с хорошим настроением». Самый маленький успех своих учеников считает своим личным успехом. Она человек творческий, имеющий свой педагогический стиль. Много времени на уроках уделяет выработке практических навыков, развитию логического мышления, умению применить теорию на практике. Учитель умеет учеников увлечь. Мотивирует ребят к учению, в каждом подчеркивает положительное. Учит анализировать, искать выход из сложившихся ситуаций. Открытый и искренний человек, профессионал своего дела, талантливый педагог, способный зажечь в сердцах учеников огонь познания, вовлечь их в водоворот интересной и неповторимой школьной жизни. Её ученики показывают хорошие результаты на централизованном тестировании, на районных олимпиадах и различных конкурсах.

А ещё пишет эссе, стихотворения. Среди тем — и правила по русскому языку. Пишет и песни. Смогла увлечь и учащихся на написание стихотворений. А потом наиболее удачные она вместе с Е. М. Костянко, библиотекарем, систематизировали и объединили в сборник.





Тамара Владимировна завоевала уважение коллег и учеников профессиональным отношением к делу, высокой эрудицией, оптимизмом. Она охотно делится своим опытом педагогической деятельности с учителями школы и района. Проводит открытые уроки, выступает на учебно-методических объединениях, районных секциях, семинарах и конференциях. А в этом году принимала участие в районном этапе конкурса «Учитель года». Правильно выбранная методика, использование наглядных пособий, творческий подход делали каждый урок этого учителя запоминающимся, непохожим на другие.





«Тамара Владимировна обладает многими качествами, так необходимыми учителю в учебной и воспитательной работе: высоким профессиональным мастерством, умением общаться с детьми, стремлением к совершенствованию, требовательностью, тактичностью, обходительностью», — так говорят о ней коллеги.

Супруг к её работе относится с пониманием, поддерживает. Вместе воспитали сына, научили его трудиться.

Тамара Владимировна более 10 лет посвятила художественной самодеятельности, посещала ДК микрорайона бумажной фабрики. Ранее стала участницей районного конкурса лирической песни, заняла 1-е место. Любит вязать, вышивать и готовить. Приверженка здорового образа жизни, предпочитает велопрогулки.

В деревне проводит практически всё лето, занимается сбором ягод и грибов. Кстати, малая родина Тамары Владимировны, Замошье, — деревня особенная… Люди живут там очень добрые. Деревня не из самых больших, зато все между собой дружны. В Замошье по инициативе Стельмах Антонины Александровны ежегодно для сельчан устраиваются два важных праздника, когда собираются все жители. Это День деревни, как правило, первое воскресенье августа, и день встречи всех, кто когда-то учился в Замошской школе.

Тамара Владимировна трудностей не боится, не пасует перед проблемами. Она сочетает профессионализм, доброту, открытость, понимание, чуткость… И несет эти качества через всю жизнь.

О результативности работы учителя свидетельствуют факты: 2016-2017 учебный год, приняла участие в районным этапе конкурса «Рифма.by», Диплом III степени. В 2018-2019 учебном году в малой районной олимпиаде по русскому языку её пятиклассница Анастасия Мацур взяла Диплом II степени. Готовила ребят к участию в районном смотре-конкурсе детского творчества «Здравствуй, мир» в номинации «Театральное творчество» и тоже результативно — Диплом III степени. Ученик Роман Баталко в 2019-2020 учебном году в олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» показал лучший результат в районе среди десятиклассников, принимает участие в республиканском конкурсе «Наш общий дом», а также в 49-м Международном молодёжном конкурсе сочинений эпистолярного жанра «Напиши письмо взрослому о мире, в котором живёшь».

Марина МИШУЛКОВА.