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На интерактивной площадке — новые арт-объекты

25.05.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Осенью прошлого года в исторической части города Чашники возле городского Дома культуры появился новый объект — интерактивная площадка с историко-географической картой Чашникского района.

На интерактивной площадке — новые арт-объекты

На площади 432 метра квадратных с помощью цветной плитки обозначены основные населённые пункты, дороги, пахотные земли, лесные массивы, Лукомльская ГРЭС и озеро Лукомльское. В ночное время красным светом подсвечиваются точки, где в годы Великой Отечественной войны оккупанты проводили массовые расстрелы людей, были сожжены деревни.

Символично, что эта площадка появилась в райцентре в Год малой родины и год 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, накануне 75-й годовщины празднования Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэтому на карте были отмечены значимые для каждого жителя района места, которые напоминают о страшных для всего белорусского народа годах и о том, как важно ценить жизнь под мирным небом.
Для посетителей сооружена специальная смотровая площадка, на которую можно подняться, чтобы увидеть карту сверху.

На интерактивной площадке — новые арт-объекты

Книга — источник знаний и мудрости.

С момента создания интерактивная площадка стала популярным местом. Здесь выступали творческие коллективы района, проводились патриотические и культурные мероприятия. Школьники приходили сюда на краеведческие экскурсии, викторины, квесты и многое другое. Она притягивала и продолжает привлекать местных жителей и гостей.

В мае интерактивная площадка была дополнена. Здесь появились два новых уникальных арт-объекта, представляющие единую композицию. Раскрытая книга и печатный станок середины ХVI века. Их изготовление приурочено к празднованию 480-летия со дня рождения просветителя и гуманиста Василия Тяпинского, которое отмечается в нынешнем году. Уникальные объекты были созданы талантливым мастером Геннадием Михайловичем Карейша из Ушач. Средства на изготовление арт-объектов изысканы Белорусским Фондом мира.


Таким был печатный станок середины XVI века.

Все желающие могут ознакомиться с ними, посетив площадку. Раскрытая книга со строками из предисловия Василия Тяпинского к «Евангелию» — обращение к потомкам. Особый интерес вызывает печатный станок, который воспроизведён в точности и позволяет посмотреть конструкцию середины ХVI века. Его эскиз создавался на основании архивных документов. Печатный станок — одно из важных изобретений. Оно дало возможность распространять информацию по всему миру, явилось сильным толчком для совершения различного рода открытий.

Уникальный арт-объект — своего рода наглядное пособие. Станок пусть и не действующий, но, находясь возле него, ощущается дух эпохи. Каждый сможет почувствовать себя в роли первопечатника, принимающего первый оттиск книги «Евангелие».

Наталья СТУКАЛОВА.

 
 
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Осенью прошлого года в исторической части города Чашники возле городского Дома культуры появился новый объект — интерактивная площадка с...
 
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