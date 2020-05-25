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Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома

25.05.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

 Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома, на котором рассматривалась подготовка сельскохозяйственных организаций района к заготовке кормов.

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома

Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома

Более подробную информацию читайте на страницах “ГС” в номере за 26 мая.

 Фото Галины ЖУКОВОЙ.

 

 

 

 
 
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 Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома, на котором рассматривалась...
 
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