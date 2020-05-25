Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома, на котором рассматривалась подготовка сельскохозяйственных организаций района к заготовке кормов.
Более подробную информацию читайте на страницах “ГС” в номере за 26 мая.
Фото Галины ЖУКОВОЙ.
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Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома
Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов принял участие в заседании Сенненского райисполкома, на котором рассматривалась...