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25.05.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

Накануне 75-летия Победы бывшие труженики Лукомльской ГРЭС получили денежные выплаты. Всего отмечены 7 человек. Это те, кто испытал на себе ужасы Великой Отечественной войны – малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Материальная поддержка данным категориям граждан оказана в рамках системы Министерства энергетики Республики Беларусь.

Самое главное – внимание

Также от администрации и профсоюзного комитета Лукомльской ГРЭС ветеранам производства, чьи судьбы когда-то были опалены войной, вручены подарочные наборы. Накануне большого и светлого праздника никого не забыли. И это самое важное.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
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Накануне 75-летия Победы бывшие труженики Лукомльской ГРЭС получили денежные выплаты. Всего отмечены 7 человек. Это те, кто испытал на себе
 
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