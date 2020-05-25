Самое главное – внимание

Источник материала: Чырвоны прамень

Накануне 75-летия Победы бывшие труженики Лукомльской ГРЭС получили денежные выплаты. Всего отмечены 7 человек. Это те, кто испытал на себе ужасы Великой Отечественной войны – малолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Материальная поддержка данным категориям граждан оказана в рамках системы Министерства энергетики Республики Беларусь.





Также от администрации и профсоюзного комитета Лукомльской ГРЭС ветеранам производства, чьи судьбы когда-то были опалены войной, вручены подарочные наборы. Накануне большого и светлого праздника никого не забыли. И это самое важное.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.